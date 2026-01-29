快訊

就市論勢／老 AI 概念股 價值浮現

經濟日報／ 邱翠欣（野村中小基金經理人）

盤勢分析

台股進入2026年後持續創新高，指數與成交量均位於較高水準，且類股輪動快速，資金在各題材如記憶體、IC設計、低軌衛星到光通訊間迅速移動，多頭氣勢強。

除了台積電（2330）法說會釋出2026年資本支出大幅調升，反映AI需求強勁成長外，美國政府宣布台灣出口關稅稅率降低至15%，今年台灣出口受關稅衝擊程度可望由負轉正，也提振市場信心。

然而，短線仍有震盪風險，隨著指數一路走高，融資餘額站上3,700億元，且農曆新年將至，不排除部分資金選擇在長假前撤出以獲利了結，屆時台股波動度可能提高。

投資建議

台股進入2月後，須開始留意逢高獲利了結賣壓。另須留意的是，AI需求雖然強勁，但上游關鍵零組件仍有缺貨現象，若缺貨問題影響出貨量，則現在樂觀反應出貨量預期的股價可能會出現拉回整理；惟此並非AI需求下降，僅是遞延，反倒可以在股價修正至相對低檔時逢低加碼布局。

近期資金轉往因供不應求、報價節節走高族群，因短線漲幅已大，建議不過度追高。相對地，近期資金退出的老AI概念股，部分龍頭廠商因營收及獲利成長趨勢仍相當強勁，且部分股價已拉回至具吸引力水準，建議可加以留意。

AI 台股 貨量

