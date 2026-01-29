快訊

海鯤艦首度潛航下潛約50公尺 測試聲納、動力

聯亞目標價 喊到1,081元

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導

AI帶動，光通訊未來展望樂觀，聯亞（3081）股價勁揚，預備挑戰千元大關。多家外資法人發布報告，其中摩根士丹利（大摩）將目標價從830元大幅調升至1,081元，調幅達30.2%，重申「優於大盤」。

大摩指出，聯亞2025年第4季營業利益率達33%，優於預期，顯示公司業務已重回成長軌道。預計2026年第1季營收將創新高，且這股強勁勢頭將持續整年。

聯亞2026年資本支出為7億元，主要用於前端磊晶設備與晶圓廠設施的擴充；大摩表示，聯亞預計到2027年上半年，磊晶片產能將增加25%至30%，且電子束微影產能將比現有規模大幅提升150%。這項產能增長將支持來自美國雲端大廠（CSP）客戶及光收發模組廠商強勁專案需求。

聯亞 磊晶片 大摩

延伸閱讀

旺宏、力積電目標價 大摩調升

聯亞獲利猛 第1季不淡 去年轉盈 每股純益4.66元

大摩：TV 面板漲勢延續 看好友達優於群創

iPhone 供應鏈 大摩點將

相關新聞

弘塑、志聖 四檔活跳跳

台積電釋出對未來樂觀展望，上下游供應鏈同樂，帶動市場資金挹注，弘塑（3131）、志聖*（2467）股價向上噴發，發行券商...

反向型 ETF 避險優選

台股昨（29）日漲多修正，市場避險需求逐步浮現。法人表示，隨著短線漲多修正壓力增加，投資人轉向反向型ETF作為風險控管工...

長榮航太 二檔夯

長榮航太（2645）為首批無人機標案得標廠商，2025年出貨16架約貢獻4.2億元；長榮航太為既有中大型無人機整機製造商...

金像電 選逾120天

金像電（2368）上修資本支出至170億，2026年可望受惠ASIC客戶展望轉趨樂觀。法人看好今年下半年起雲端服務商（C...

中鋼 挑價內外10%

鋼鐵龍頭大廠中鋼（2002）受惠鋼市復甦、盤價續漲，但評價仍偏低，吸引買盤大舉簇擁，拉動昨（29）日股價開高收高，終場大...

最牛一輪／華星光績優 元大58俏

華星光（4979）2025年12月合併營收4.21億元，連續二個月創單月新高，推升2025年業績達43.85億元，年增2...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。