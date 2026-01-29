凱基證反詐 拿到卓越獎

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導
凱基證券董事長許道義（中）、總經理黃幼玲（左四）帶領團隊推動反詐成果領先同業，榮獲年度「證券商反詐騙評鑑」卓越獎肯定，並推出多項業界第一的安心服務。凱基證券／提供
凱基證券積極守護投資人資產安全，展現防堵詐騙決心，2025年推動反詐成果領先同業，不僅榮獲證券交易所年度「證券商反詐騙評鑑」卓越獎肯定，展現保護投資人與金融安全領域的領導地位。

同時也創下多項業界第一，包含為國內第一家民營券商推出專屬短碼簡訊服務，以及第一家提供詐騙情資查詢服務的證券商，期能協助投資人即時辨識可疑訊息來源，共同營造安全投資環境。

根據內政部統計，春節假期將近，假投資詐騙案件顯著增加，凱基證券特別提醒投資人，務必認明凱基證券官方專屬「68178」短碼簡訊，或於官網掃描專屬簡訊號碼QRcode，一鍵加入手機通訊錄聯絡人，以避免誤信偽冒訊息。

若接獲任何可疑電話、簡訊或網址連結，投資人亦可透過凱基證券官網「反詐騙專區」進行快速查詢與比對，降低受騙風險。凱基證券期望憑藉完善制度設計與金融科技應用，充分發揮證券商第一線職能，主動守護客戶資產與交易安全。

在落實反詐教育與宣導方面，凱基證券同樣不遺餘力，集團內部持續舉辦「資安月」活動，邀請專家分享最新資安重要議題，將資安與反詐意識深植於企業文化，為集團打造更堅實的資訊安全防護網。

對外宣導部分，除透過親子理財論壇等活動，向社會大眾推廣正確識詐觀念，亦不忘關懷弱勢學童，去年結合凱基慈善基金會「愛心禮物送偏鄉」活動，特別在送給弱勢學童的愛心禮物中附上一份「防詐錦囊」，提醒學童隨時保持警覺，成為能夠保護自身安全的防詐小天使。

此外，凱基證券積極與公部門攜手合作，去年與警政署刑事警察局簽署合作備忘錄，推動情資分享與識詐教育，展現金融業與政府部門協力打詐的決心；同時導入偽冒偵測、白名單管理與系統防堵機制，即時預警高風險偽冒資訊，並執行關閉與下架作業，有效阻斷詐騙訊息擴散。

