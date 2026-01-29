快訊

首檔綠色中央政府公債 掛牌

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

財政部於今(2026)年1月30日發行我國首檔綠色中央政府公債，並於櫃買中心上櫃掛牌。此為中央政府首度參與發行，亦為今年第一檔永續發展債券，為我國永續發展債券市場立下重要里程碑。

本次發行的「2026年度乙類第1期中央政府建設公債」是由財政部代國立金門大學發行新台幣4億元、30年期、票面利率1.50%之綠色中央政府公債，投標倍數為15倍，遠較一般政府公債投標倍數為高，顯示投資機構對於永續發展中央政府公債期盼殷切。

另得標利率為1.598%，較近期30年公債成交利率略低，且資金成本較該校向銀行貸款低，有效降低融資成本負擔。

該校的計畫書由安永聯合會計師事務所出具評估報告，所募資金將全數用於興建綠建築學生宿舍，展現致力淨零減碳、積極落實永續發展目標（SDGs）的決心和教育理念。

本次發行亦為首次獲教育部補助利息之乙類公債，在我國永續金融市場和教育界都具有指標性意義。

櫃買中心表示，國際上已有多所大學發行永續發展債券案例，例如倫敦學院大學（University College London）和新加坡國立大學（National University of Singapore）等頂尖高等教育學府。

自櫃買中心建立永續發展政府債券櫃檯買賣制度以來，已有台北市、高雄市及桃園市政府等三家地方政府機構發行永續發展債券，本次國立金門大學透過財政部發行綠色中央政府公債，為我國永續發展債券市場注入新動能，並促進市場的多元化和健全發展。

截至2026年1月底，累計已發行18檔、285億元永續發展政府債券。國立金門大學的成功經驗可提供其他大專院校參考，並可望鼓勵其他有具自償性公共建設經費融資需求的中央政府機構透過發行永續發展債券，為我國公共建設或社福措施籌資。

