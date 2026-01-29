快訊

海鯤艦首度潛航下潛約50公尺 測試聲納、動力

創新板3.0啟動 建生態系

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

台灣資本市場昨（29）日迎來重要里程碑，臺灣證券交易所董事長林修銘宣布，「創新板3.0」改革措施已全面上路，發行條件與交易制度幾乎全面與上市櫃一般板相同。

電動馬達大廠富田電機（4590）昨日掛牌交易，為制度升級後首家掛牌企業，象徵創新板邁向「亞洲那斯達克」的戰略目標，並啟動全方位的「創新板生態系」建構計畫。

林修銘表示，2026年預計將有超過15至20家企業申請掛牌，證交所將於3月遠赴美西路演，推廣「亞洲創新投資平台」概念，爭取海外優質公司回台掛牌。隨3.0制度到位與生態系成形，台灣創新板將成為亞洲籌資市場中最具活力的關鍵板塊。

林修銘指出，創新板3.0的核心在於消除過去新創企業掛牌阻礙。自去年底開放當沖交易以來，創新板市場流動性顯著提升，平均當沖占比提升15%，平均成交量成長逾三成，熱門標的更曾創下80%以上增幅。在3.0時代，證交所放寬審議門檻、縮短保薦期，並取消「合格投資人」限制，讓創新板不再是少數人示範場，而是一個與一般板無異、具備流動性的常態交易板塊。

創新板 資本市場 當沖

