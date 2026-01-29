創意2025年獲利創新高每股28.13元 擬配息20元

快訊

中央社／ 新竹29日電

特殊應用晶片廠創意結算2025年稅後淨利新台幣37.69億元，創下歷史新高，每股純益28.13元，董事會決議每股配發20元現金股利。

受惠雲端服務供應商（CSP）客戶產品量產挹注，創意2025年第4季營收躍升至123.99億元，季增43.96%，並創下歷史新高。

隨著營業額擴增，創意2025年第4季獲利同步攀高，稅後淨利11.59億元，季增33.77%，為歷史次高水準，僅次於2022年第4季的13.46億元水準，單季每股純益8.65元。

創意2025年總營收首度突破300億元關卡，達341.4億元；獲利同創歷史新高，稅後淨利37.69億元，每股純益28.13元，董事會決議每股配發20元現金股利。

