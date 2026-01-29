快訊

聯電法說後股價殺跌停 原來是因為外資這樣看

低調不願具名…政大商學院2神秘校友慨捐9.3億 背後藏跨數十載深厚情誼

影／人比球桿還小隻！英國2歲神童創2項撞球金氏紀錄 超萌畫面曝光

亞德客去年獲利84億元創新高 今年估業績成長逾1成

中央社／ 台北29日電

氣動元件廠亞德客-KY今天指出，在電子設備、電池、車用、照明能源等應用業績可成長下，預期今年集團業績目標成長超過10%。亞德客-KY自結2025合併營收343.3億元，年增12%，創歷史新高，稅後獲利84億元創新高，每股稅後純益42元。

亞德客-KY下午受邀外資舉辦線上法人說明會，展望產品主要應用，亞德客-KY集團副總經理曹永祥預期，今年電子設備應用業績可成長10%，電池製造設備應用可成長雙位數百分比，車用設備應用可成長雙位數百分比，太陽能、照明和能源應用可成長。

展望今年氣動元件市況，曹永祥評估仍可年成長低個位數百分比，亞德客-KY氣動元件業績可成長10%，優於產業平均表現，他預估亞德客-KY集團今年業績目標成長超過10%，營業利益率可維持31%水準，目前氣動元件稼動率在110%高檔。

在線性滑軌，曹永祥評估今年市場需求增加，亞德客-KY維持既有價格策略，帶動更多客戶採用。

亞德客-KY下午也公布2025年第4季自結財報，單季自結合併營收新台幣90.35億元，較2024年同期增加18%，創單季新高，去年第4季毛利率47.51%，較去年第3季毛利率46.04%增加，單季歸屬母公司業主獲利23.27億元，較去年第3季20.99億元成長，並超過2024年第2季22.61億元，創單季新高，去年第4季每股基本純益11.64元。

可成 毛利率

延伸閱讀

擁有高度需求的高功率快充 竟是電動車電池衰退的「頭號殺手」？

買電池神秘小禮竟是橡皮擦！他不解邏輯 內行揭用途：沒亂送

抽屜變軍火庫？消防員呼籲別留這類物品當紀念：放越久越危險

Volvo 全球召回 EX30 因應電池風險 總代理確認台灣市場安全未列入名單！

相關新聞

聯電法說後股價殺跌停 原來是因為外資這樣看

聯電（2303）法說後，外資圈紛紛出具報告，看法相當兩極，其中摩根士丹利（大摩）、高盛等證券紛紛給予負面評級，瑞銀、花旗...

晶圓代工報價沒漲 聯電、世界先進股價跌停

晶圓代工廠聯電於28日法人說明會中預期，2026年第1季產品平均售價持穩，未能如市場期待調漲售價，引發失望性賣壓出籠，今...

聯電ADR大跌8.8% 法說會後股價重挫跌停、逾1.7萬張排隊等著賣

聯電（2303）法說會後遭外資調降投資評級，ADR大跌8.8%，29日股價開低走低，重挫至跌停68.4元鎖死，超過1....

旺宏、力積電目標價 大摩調升

摩根士丹利證券（大摩）在最新釋出的「大中華半導體產業」報告中指出，「相關舊型記憶體股沒有看空的理由」。在相關台廠中，大摩...

ASML財測讚 台積電營運看旺

半導體微影設備龍頭艾司摩爾（ASML）昨（28）日公布上季財報與展望均優於預期，並調高2026年全年展望，預告今年會是成...

聯電去年每股純益3.34元

聯電昨（28）日公告去年第4季稅後純益100.6億元，季減32.9%，年增18%，每股純益0.81元。2025年稅後純益...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。