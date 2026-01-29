亞德客去年獲利84億元創新高 今年估業績成長逾1成
氣動元件廠亞德客-KY今天指出，在電子設備、電池、車用、照明能源等應用業績可成長下，預期今年集團業績目標成長超過10%。亞德客-KY自結2025合併營收343.3億元，年增12%，創歷史新高，稅後獲利84億元創新高，每股稅後純益42元。
亞德客-KY下午受邀外資舉辦線上法人說明會，展望產品主要應用，亞德客-KY集團副總經理曹永祥預期，今年電子設備應用業績可成長10%，電池製造設備應用可成長雙位數百分比，車用設備應用可成長雙位數百分比，太陽能、照明和能源應用可成長。
展望今年氣動元件市況，曹永祥評估仍可年成長低個位數百分比，亞德客-KY氣動元件業績可成長10%，優於產業平均表現，他預估亞德客-KY集團今年業績目標成長超過10%，營業利益率可維持31%水準，目前氣動元件稼動率在110%高檔。
在線性滑軌，曹永祥評估今年市場需求增加，亞德客-KY維持既有價格策略，帶動更多客戶採用。
亞德客-KY下午也公布2025年第4季自結財報，單季自結合併營收新台幣90.35億元，較2024年同期增加18%，創單季新高，去年第4季毛利率47.51%，較去年第3季毛利率46.04%增加，單季歸屬母公司業主獲利23.27億元，較去年第3季20.99億元成長，並超過2024年第2季22.61億元，創單季新高，去年第4季每股基本純益11.64元。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言