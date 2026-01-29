同樣調升目標價 旺宏漲停、力積電卻跌？原來兇手是他

台股29日終止五連紅，下跌267.55點，收在32,536.27點，跌幅0.82%，成交量放大至9,307.94億元。觀察成交量前十名中，記憶體三檔上榜，但僅旺宏（2337）漲勢兇猛，股價奔漲停，華邦電（2344）漲逾2%，力積電（6770）小跌；中鋼（2002）為新上榜面孔，聯電（2303）為第六名。成交值前十名中，一樣由記憶體霸榜，不過華星光（4979）出現在名單中，位居第六。

以成交量來看，面板股群創（3481）、友達（2409）仍表現疲弱，群創續跌4.48%，自高點下來已修正27%。力積電為成交量第一名，收65.1元，小跌0.45%；旺宏、華邦電分別居第三和第四名，其中旺宏漲停，收92.1元。聯電同樣成交量大，但股價收跌停68.4元。

華新（1605）、中鋼為上榜的傳產類股，華新股價持續上攻，收44元，上漲2.32%；中鋼新擠進前十名，帶量大漲逾5%，一口氣站上年線大關，收20.7元。

成交值部分，台積電（2330）收1,805元，下跌0.82%，成交值第一，華邦電、旺宏、力積電、南亞科（2408）位居二至五名。矽光子華星光擠進排行榜，上漲3.88%，收334.5元；欣興（3037）則出現漲多回檔，下跌逾6%

外資法人在最新釋出的「大中華半導體產業」報告中指出，「相關舊型記憶體股沒有看空的理由」。對於旺宏、力積電、華邦電、南亞科、愛普*（6531）都給予「優於大盤」評級，其中旺宏、力積電目標價更分別大升至93元與77元。

但為何旺宏、力積電29日走勢大相逕庭？觀察今日外資買賣超，外資大幅買超旺宏，買超逾5.9萬張，但卻大賣力積電3.8萬張，不過值得注意的是，外資大賣力積電，力積電股價卻只小跌0.45%，相當抗跌。

法人認為力積電與美光合作將帶來潛在的重新評價，第2季起具備估值重估的潛力。力積電一年內將前段製程升級，加上後段製程用於生產先進DRAM（如HBM），都可能成為長期的順風因素。

今日成交量前十名分別為力積電、群創、旺宏、華邦電、華新、聯電、中鋼、燿華（2367）、友達、南亞科。成交值前十名分別為台積電、華邦電、旺宏、力積電、南亞科、華星光、華通（2313）、欣興、群聯（8299）、聯電。