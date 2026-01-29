同樣調升目標價 旺宏漲停、力積電卻跌？原來兇手是他

快訊

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

台股29日終止五連紅，下跌267.55點，收在32,536.27點，跌幅0.82%，成交量放大至9,307.94億元。觀察成交量前十名中，記憶體三檔上榜，但僅旺宏（2337）漲勢兇猛，股價奔漲停，華邦電（2344）漲逾2%，力積電（6770）小跌；中鋼（2002）為新上榜面孔，聯電（2303）為第六名。成交值前十名中，一樣由記憶體霸榜，不過華星光（4979）出現在名單中，位居第六。

以成交量來看，面板股群創（3481）、友達（2409）仍表現疲弱，群創續跌4.48%，自高點下來已修正27%。力積電為成交量第一名，收65.1元，小跌0.45%；旺宏、華邦電分別居第三和第四名，其中旺宏漲停，收92.1元。聯電同樣成交量大，但股價收跌停68.4元。

華新（1605）、中鋼為上榜的傳產類股，華新股價持續上攻，收44元，上漲2.32%；中鋼新擠進前十名，帶量大漲逾5%，一口氣站上年線大關，收20.7元。

成交值部分，台積電（2330）收1,805元，下跌0.82%，成交值第一，華邦電、旺宏、力積電、南亞科（2408）位居二至五名。矽光子華星光擠進排行榜，上漲3.88%，收334.5元；欣興（3037）則出現漲多回檔，下跌逾6%

外資法人在最新釋出的「大中華半導體產業」報告中指出，「相關舊型記憶體股沒有看空的理由」。對於旺宏、力積電、華邦電、南亞科、愛普*（6531）都給予「優於大盤」評級，其中旺宏、力積電目標價更分別大升至93元與77元。

但為何旺宏、力積電29日走勢大相逕庭？觀察今日外資買賣超，外資大幅買超旺宏，買超逾5.9萬張，但卻大賣力積電3.8萬張，不過值得注意的是，外資大賣力積電，力積電股價卻只小跌0.45%，相當抗跌。

法人認為力積電與美光合作將帶來潛在的重新評價，第2季起具備估值重估的潛力。力積電一年內將前段製程升級，加上後段製程用於生產先進DRAM（如HBM），都可能成為長期的順風因素。

今日成交量前十名分別為力積電、群創、旺宏、華邦電、華新、聯電、中鋼、燿華（2367）、友達、南亞科。成交值前十名分別為台積電、華邦電、旺宏、力積電、南亞科、華星光、華通（2313）、欣興、群聯（8299）、聯電。

相關新聞

聯電法說後股價殺跌停 原來是因為外資這樣看

聯電（2303）法說後，外資圈紛紛出具報告，看法相當兩極，其中摩根士丹利（大摩）、高盛等證券紛紛給予負面評級，瑞銀、花旗...

晶圓代工報價沒漲 聯電、世界先進股價跌停

晶圓代工廠聯電於28日法人說明會中預期，2026年第1季產品平均售價持穩，未能如市場期待調漲售價，引發失望性賣壓出籠，今...

聯電ADR大跌8.8% 法說會後股價重挫跌停、逾1.7萬張排隊等著賣

聯電（2303）法說會後遭外資調降投資評級，ADR大跌8.8%，29日股價開低走低，重挫至跌停68.4元鎖死，超過1....

旺宏、力積電目標價 大摩調升

摩根士丹利證券（大摩）在最新釋出的「大中華半導體產業」報告中指出，「相關舊型記憶體股沒有看空的理由」。在相關台廠中，大摩...

ASML財測讚 台積電營運看旺

半導體微影設備龍頭艾司摩爾（ASML）昨（28）日公布上季財報與展望均優於預期，並調高2026年全年展望，預告今年會是成...

聯電去年每股純益3.34元

聯電昨（28）日公告去年第4季稅後純益100.6億元，季減32.9%，年增18%，每股純益0.81元。2025年稅後純益...

