中央社／ 新竹29日電
世界先進位於新竹的總部。圖／世界提供
晶圓代工廠聯電於28日法人說明會中預期，2026年第1季產品平均售價持穩，未能如市場期待調漲售價，引發失望性賣壓出籠，今天股價重挫跌停，連帶影響另一晶圓代工廠世界先進股價同步跌停。

中國晶圓代工廠產能滿載，並紛紛調漲代工報價，華虹和中芯傳出漲價5%至10%。市場期待台灣晶圓代工廠也能同步調漲代工報價，推升聯電和世界先進今年來股價強漲。

聯電28日召開線上法人說明會，預期2026年第1季晶圓需求平穩，出貨量將持平，2026年營運可望成長。其中，第1季產品平均售價將持穩，未能如市場期待調漲報價。

聯電今天在市場賣壓湧現下，股價開低走低，終場收在跌停68.4元；世界先進同步走低，終場也收在跌停147元。

晶圓代工廠 聯電 世界先進

相關新聞

聯電法說後股價殺跌停 原來是因為外資這樣看

聯電（2303）法說後，外資圈紛紛出具報告，看法相當兩極，其中摩根士丹利（大摩）、高盛等證券紛紛給予負面評級，瑞銀、花旗...

晶圓代工報價沒漲 聯電、世界先進股價跌停

晶圓代工廠聯電於28日法人說明會中預期，2026年第1季產品平均售價持穩，未能如市場期待調漲售價，引發失望性賣壓出籠，今...

聯電ADR大跌8.8% 法說會後股價重挫跌停、逾1.7萬張排隊等著賣

聯電（2303）法說會後遭外資調降投資評級，ADR大跌8.8%，29日股價開低走低，重挫至跌停68.4元鎖死，超過1....

旺宏、力積電目標價 大摩調升

摩根士丹利證券（大摩）在最新釋出的「大中華半導體產業」報告中指出，「相關舊型記憶體股沒有看空的理由」。在相關台廠中，大摩...

ASML財測讚 台積電營運看旺

半導體微影設備龍頭艾司摩爾（ASML）昨（28）日公布上季財報與展望均優於預期，並調高2026年全年展望，預告今年會是成...

聯電去年每股純益3.34元

聯電昨（28）日公告去年第4季稅後純益100.6億元，季減32.9%，年增18%，每股純益0.81元。2025年稅後純益...

