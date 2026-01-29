晶圓代工報價沒漲 聯電、世界先進股價跌停
晶圓代工廠聯電於28日法人說明會中預期，2026年第1季產品平均售價持穩，未能如市場期待調漲售價，引發失望性賣壓出籠，今天股價重挫跌停，連帶影響另一晶圓代工廠世界先進股價同步跌停。
中國晶圓代工廠產能滿載，並紛紛調漲代工報價，華虹和中芯傳出漲價5%至10%。市場期待台灣晶圓代工廠也能同步調漲代工報價，推升聯電和世界先進今年來股價強漲。
聯電28日召開線上法人說明會，預期2026年第1季晶圓需求平穩，出貨量將持平，2026年營運可望成長。其中，第1季產品平均售價將持穩，未能如市場期待調漲報價。
聯電今天在市場賣壓湧現下，股價開低走低，終場收在跌停68.4元；世界先進同步走低，終場也收在跌停147元。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言