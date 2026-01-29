晶圓代工報價沒漲 聯電、世界先進股價跌停

晶圓代工廠聯電於28日法人說明會中預期，2026年第1季產品平均售價持穩，未能如市場期待調漲售價，引發失望性賣壓出籠，今天股價重挫跌停，連帶影響另一晶圓代工廠世界先進股價同步跌停。

中國晶圓代工廠產能滿載，並紛紛調漲代工報價，華虹和中芯傳出漲價5%至10%。市場期待台灣晶圓代工廠也能同步調漲代工報價，推升聯電和世界先進今年來股價強漲。

聯電28日召開線上法人說明會，預期2026年第1季晶圓需求平穩，出貨量將持平，2026年營運可望成長。其中，第1季產品平均售價將持穩，未能如市場期待調漲報價。

聯電今天在市場賣壓湧現下，股價開低走低，終場收在跌停68.4元；世界先進同步走低，終場也收在跌停147元。