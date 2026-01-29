聯電法說後股價殺跌停 原來是因為外資這樣看

聯電（2303）法說後，外資圈紛紛出具報告，看法相當兩極，其中摩根士丹利（大摩）、高盛等證券紛紛給予負面評級，瑞銀、花旗則爭相按讚。股價會說話，29日聯電重挫強鎖跌停，似有利多出盡的味道，成為市場熱議的焦點。

大摩大中華半導體主管詹家鴻及高盛半導體產業分析師呂昆霖均認為，聯電2025年第4季營運表現與今年首季展望雖均優於預期，但關鍵的「定價前景」令人失望，若漲價不如預期，將可能成為股價的負面利空。

詹家鴻指出，聯電已對部分客戶調漲價格，但同時也必須對部分客戶提供折讓，以協助爭取市占率；而價格談判將依市場狀況採取滾動式協商，但整體定價方向不變。目前來看，聯電要成功調漲晶圓價格並不容易。

聯電股價日前啟動一波強勁的多頭漲勢，不過由於該公司先進封裝營收貢獻要到2027年才會較明顯，加上今年營運年增幅僅低個位數，且漲價恐將不如預期的潛在利空，使詹家鴻維持聯電「劣於大盤」評等，目標價52.5元。

呂昆霖認為，雖然聯電今年營運前景轉佳，且受多項新專案量產帶動，營收貢獻預期將偏向下半年，但「未有明確的漲價跡象」恐將不符市場預期，特別是中國大陸同業正在尋求約5%-10%的價格調升。

儘管呂昆霖將聯電今明二年的每股稅後純益（EPS）各上調25%、40%，因此大升目標價至67元，但認為市場預期可能過於樂觀，特別集中在台積電（2330）成熟製程產能可能產生的外溢訂單及潛在的漲價效應，因此仍維持「賣出」評等。