快訊

經典賽／達成合作！緯來取得WBC轉播權、愛爾達重回NBA轉播行列

柯建銘有對手了 蔡其昌宣布登記參選民進黨團總召

不屬預謀殺人？性侵殺害馬國女大生梁嫌逆轉判無期 她險遭擄殺打臉法官

聯電法說後股價殺跌停 原來是因為外資這樣看

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
聯電。路透
聯電。路透

聯電（2303）法說後，外資圈紛紛出具報告，看法相當兩極，其中摩根士丹利（大摩）、高盛等證券紛紛給予負面評級，瑞銀、花旗則爭相按讚。股價會說話，29日聯電重挫強鎖跌停，似有利多出盡的味道，成為市場熱議的焦點。

大摩大中華半導體主管詹家鴻及高盛半導體產業分析師呂昆霖均認為，聯電2025年第4季營運表現與今年首季展望雖均優於預期，但關鍵的「定價前景」令人失望，若漲價不如預期，將可能成為股價的負面利空。

詹家鴻指出，聯電已對部分客戶調漲價格，但同時也必須對部分客戶提供折讓，以協助爭取市占率；而價格談判將依市場狀況採取滾動式協商，但整體定價方向不變。目前來看，聯電要成功調漲晶圓價格並不容易。

聯電股價日前啟動一波強勁的多頭漲勢，不過由於該公司先進封裝營收貢獻要到2027年才會較明顯，加上今年營運年增幅僅低個位數，且漲價恐將不如預期的潛在利空，使詹家鴻維持聯電「劣於大盤」評等，目標價52.5元。

呂昆霖認為，雖然聯電今年營運前景轉佳，且受多項新專案量產帶動，營收貢獻預期將偏向下半年，但「未有明確的漲價跡象」恐將不符市場預期，特別是中國大陸同業正在尋求約5%-10%的價格調升。

儘管呂昆霖將聯電今明二年的每股稅後純益（EPS）各上調25%、40%，因此大升目標價至67元，但認為市場預期可能過於樂觀，特別集中在台積電（2330）成熟製程產能可能產生的外溢訂單及潛在的漲價效應，因此仍維持「賣出」評等。

聯電 漲價

延伸閱讀

最牛一輪／聯電有戲 台新57按讚

00929落後補漲14％！聯電（2303）創26年新高超預期打臉…股添樂：忙著跪地找眼鏡

聯電飆逾25年高價卻遭外資降評！網嗨喊「二哥天下無敵」：減碼就是買點

力積電（6770）有夢最美？阮慕驊二選一秒選聯電（2303）：這檔才有基本面

相關新聞

聯電法說後股價殺跌停 原來是因為外資這樣看

聯電（2303）法說後，外資圈紛紛出具報告，看法相當兩極，其中摩根士丹利（大摩）、高盛等證券紛紛給予負面評級，瑞銀、花旗...

晶圓代工報價沒漲 聯電、世界先進股價跌停

晶圓代工廠聯電於28日法人說明會中預期，2026年第1季產品平均售價持穩，未能如市場期待調漲售價，引發失望性賣壓出籠，今...

聯電ADR大跌8.8% 法說會後股價重挫跌停、逾1.7萬張排隊等著賣

聯電（2303）法說會後遭外資調降投資評級，ADR大跌8.8%，29日股價開低走低，重挫至跌停68.4元鎖死，超過1....

旺宏、力積電目標價 大摩調升

摩根士丹利證券（大摩）在最新釋出的「大中華半導體產業」報告中指出，「相關舊型記憶體股沒有看空的理由」。在相關台廠中，大摩...

ASML財測讚 台積電營運看旺

半導體微影設備龍頭艾司摩爾（ASML）昨（28）日公布上季財報與展望均優於預期，並調高2026年全年展望，預告今年會是成...

聯電去年每股純益3.34元

聯電昨（28）日公告去年第4季稅後純益100.6億元，季減32.9%，年增18%，每股純益0.81元。2025年稅後純益...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。