聯電ADR大跌8.8% 法說會後股價重挫跌停、逾1.7萬張排隊等著賣

聯電（2303）法說會後遭外資調降投資評級， ADR大跌8.8%，29日股價開低走低，重挫至跌停68.4元鎖死，超過1.7萬張賣單排隊等著賣，盤中成交量居第四名。

聯電2025年第4季合併營收618.1億元，較上季591.3億元增加4.5%。與去年同期相比增加2.4%。2025年第4季毛利率達30.7%，歸屬母公司淨利為100.6億元，普通股每股純益0.81元。

聯電共同總經理王石表示，「第4季業績表現符合預期，在多數市場需求溫和的情況下，晶圓出貨量大致持平。本季營收較上季成長4.5%，主要受惠於有利的匯率變動，及22/28奈米業務的持續成長，進一步優化產品組合。在22/28奈米產品組合中，22奈米營收較上季成長31%，創歷史新高，並占第4季總營收超過13%。以全年來說，聯電在2025年展現了穩健的財務表現，晶圓出貨量年增12.3%，美元營收則較前一年成長5.3%」。

展望2026年第1季，預期晶圓需求將維持穩健，隨著22奈米平台的投片量加速成長，且其他新解決方案也持續獲得客戶採用，聯電有信心2026年將再度迎來成長。

王石表示，「持續致力於為下一階段的成長奠定基礎，並在產能與技術方面積極布局未來。2025年順利完成新加坡Fab 12i第三期新廠擴建，該廠區在協助客戶實現供應鏈多元化方面扮演關鍵角色。同時，積極透過創新且具成本效益的合作模式，拓展在美國的布局，例如與英特爾的12奈米製程合作，及近期與Polar簽署的合作備忘錄(MOU)」。

王石強調，「聯電過去多年來在特殊製程領域已建立領導地位，包括嵌入式高壓(eHV)、非揮發性記憶體(NVM)及BCD技術等，這些技術優勢將持續帶動公司業務成長。展望2026年及未來，預期先進封裝與矽光子技術將成為新的成長動能，協助聯電因應AI、網路通訊、消費電子及車用電子等高效能應用領域不斷演進的市場需求」。

聯電2025年毛利率29%，年減3.6個百分點；營業利益439.5億元，年減14.8%；營益率18.5%，年減3.7個百分點；稅後純益417.2億元，年減11.6%，每股純益3.34元。

聯電法說會後ADR大跌8.8%，法國國家巴黎證券和摩根大通證券分析師分別調降聯電投資評級，法巴證券分析師 Alex Chang將聯電ADR由「中立」降為「減持」；摩根大通分析師Gokul Hariharan也將聯電由「中立」降為「減持」。

聯電早盤以70.3元開出，股價開低走低重挫到跌停68.4元鎖死，跌停及市價排隊賣單超過1.7萬張，盤中爆出逾24萬張成交量，居台股第四大。