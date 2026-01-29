ASML財測讚 台積電營運看旺

半導體微影設備龍頭艾司摩爾（ASML）昨（28）日公布上季財報與展望均優於預期，並調高2026年全年展望，預告今年會是成長的一年，在手訂單新高。法人解讀，艾司摩爾報喜，透露AI需求強勁帶旺半導體先進製程需求大好，台積電營運持續看旺。

艾司摩爾昨日股價一度跳漲7.5%，來到1,309歐元，創新高。台積電（2330）則不僅首度站上1,800元大關，更以當日最高價1,820元作收，漲40元，市值攀升至47.19兆元，股價、市值同寫新猷。

艾司摩爾生產的極紫外光（EUV）微影設備，是半導體先進製程必備的機台。艾司摩爾執行長福克（Christophe Fouquet）在聲明中表示：「過去幾個月來，許多客戶對中期市況的評估更為正向，主要是更強勁預期AI相關需求的持續性」。該公司上季營收97億歐元、淨利為28.4億歐元。

艾司摩爾指出，去年第4季訂單總額為132億歐元，是前一季54億歐元的兩倍以上，並締造史上最高紀錄，此數據也高於研究機構Visible Alpha彙整的分析師預估值63.2億歐元。訂單總額是業界最關注的指標，接單狀況可以反映晶片製造商對未來AI需求的信心。

福克並預告，2026年將是艾司摩爾另一個業務成長年，主要受益於極紫外光技術業務顯著成長，以及現有客戶群業務銷售成長。

雲端運算巨擘微軟、亞馬遜、Google對AI邏輯晶片和記憶體需求暢旺，帶動艾司摩爾的客戶如台積電和三星電子均上調資本支出。艾司摩爾表示，上季訂單超過一半是先進極紫外光微影設備，總額達74億美元。

艾司摩爾預估，本季營收介於82億歐元至89億歐元，同時調高今年展望，估計全年營收落在340億歐元至390億歐元，高於市場預期的350億歐元。

艾司摩爾原本預估，2026年營收將與2025年的327億歐元持平或略低。福克說：「預計2026年又將是艾司摩爾業務的成長年度。」該公司2025年營收327億歐元，稅後純益96億歐元，遠高於2024年的76億歐元。

儘管接單狀況熱絡，艾司摩爾仍宣布要裁員1,700人，占總人力3.8%，受影響的主要是荷蘭和美國的管理層。