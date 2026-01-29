聯電去年每股純益3.34元

聯電（2303）昨（28）日公告去年第4季稅後純益100.6億元，季減32.9%，年增18%，每股純益0.81元。2025年稅後純益417.2億元，年減11.6%，每股純益3.34元。

聯電去年第4季產能利用率約78％，與前一季持平；22奈米營收季增31%，創新高；毛利率30.7%，季增0.9個百分點，年增0.3個百分點；營益率19.8%，季增1個百分點，持平前年同期。

聯電2025年毛利率29%，年減3.6個百分點；營業利益439.5億元，年減14.8%；營益率18.5%，年減3.7個百分點；稅後純益417.2億元，年減11.6%，每股純益3.34元。

聯電共同總經理王石表示，聯電2025年順利完成新加坡Fab 12i第三期新廠擴建，該廠區在協助客戶實現供應鏈多元化方面扮演關鍵角色，同時，亦積極透過創新且具成本效益的合作模式，拓展在美國的布局，例如與英特爾的12奈米製程合作。