大摩：舊型記憶體股沒有理由看空 大升力積電、旺宏目標價

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照／記者曾學仁攝影
摩根士丹利證券（大摩）在最新釋出的「大中華半導體產業」報告中指出，「相關舊型記憶體股沒有看空的理由」。在相關台廠中，大摩對於旺宏（2337）、力積電（6770）、華邦電（2344）、南亞科（2408）、愛普*（6531）都給予「優於大盤」評級，其中旺宏、力積電目標價更分別大升至93元與77元。

大摩在傳統記憶體的首選個股仍是華邦電，但認為以研究為重心的整合元件（IDM）廠如旺宏、晶圓代工廠如力積電、IC設計公司如兆易創新的股價有可能迎頭趕上。

大摩指出，如果2025年第2季是記憶體景氣循環的谷底，則2026年第1季將是記憶體上行周期的第3季，通常落後個股有補漲空間。大摩將旺宏目標價從72.5元大幅上調28.2%到93元。

大摩表示，旺宏提升晶圓廠產能利用率並執行定價能力。根據旺宏管理階層說法，旺宏將延後3D NOR的開發，並將8吋與12吋晶圓廠的產能利用率提升至滿載。大摩認為這是正確的策略。

大摩指出，旺宏將投入新台幣220億元（約7億美元），將12吋晶圓廠產能由每月2萬片提升至3萬片，主要是擴充MLC NAND（eMMC）。旺宏認為eMMC出現「極度缺貨」，這與大摩的看法一致。

至於力積電，大摩認為與美光合作將帶來潛在的重新評價，第2季起具備估值重估的潛力。大摩認為，力積電一年內將前段製程升級，加上後段製程用於生產先進DRAM（如HBM），都可能成為長期的順風因素。因此，大摩將力積電的目標價從56元調高37.5%到77元。

在相關族群中，大摩的最愛是華邦電（目標價130元），其次是愛普（555元）、旺宏、兆易創新、南亞科（298元）、力積電，全都給予「優於大盤」評級。

