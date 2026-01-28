快訊

空拍機投毒害動物暴斃 張美阿嬤農場急切割…怒批「兒子是巨嬰」

陳菊請辭獲准！賴總統祝福復健順利 委請李鴻鈞代理院長

台積電鉅額交易再指路？ADR盤前先漲2.5％ 台股明日決戰33,000大關

長華集團營運回溫 導線架啟動漲價、2026年展望審慎樂觀

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

長華集團旗下長華科技（6548）與長華電材（8070）28日公布2025年第4季與全年營運成果，整體來看本業需求逐步回溫，且隨著價格調整機制啟動及一次性因素逐步消除，長華集團對2026年營運展望轉趨審慎樂觀。

長華科技第4季合併營收35.03億元，與上季相當，毛利率21.4%，較上季及去年同期下滑。公司指出，主因貴金屬價格漲幅超出預期，雖已於去年10月啟動漲價因應，但轉嫁效應尚未完全反映，加上匯兌收益減少，單季歸屬母公司淨利4.7億元，季減8.6%，每股稅後盈餘0.51元。

從產品組合來看，第4季QFN占營收比重31%，首度超越IC導線架，成為最大宗，主要受惠網通需求暢旺；IC導線架占29%、Discrete占16%、QFP占15%、EMC LED占9%。應用別方面，3C、工控與車用營收占比分別為48%、25%及24%，結構與上季相近，需求分散。

長華科技2025年全年合併營收134.28億元，年增12%；惟受貴金屬價格與匯率波動影響，毛利率下滑，全年歸屬母公司淨利15.03億元，年減21%，每股稅後盈餘1.63元。

展望2026年第1季，長華科技表示，各產品線需求穩健，看好導線架後續市況。因應貴金屬價格持續上揚，公司近期再與客戶溝通，自第1季起上調IC及EMC LED導線架價格，盼降低原物料波動對營運影響，隨價格調整效應發酵，首季營運不排除挑戰單季旺季水準。

母公司長華電材第4季合併營收51.11億元，站上50億元大關，創近12季新高，顯示材料與設備代理業務動能明顯回升。不過，因轉投資公司易華電子於第4季提列資產減損，長華同步認列相關投資及商譽減損損失，單季歸屬母公司淨利轉虧3.34億元，每股稅後虧損0.47元。

長華電材2025年全年合併營收193.52億元，年增12%，為歷史第三高；代理產品線與設備業務維持穩健，毛利率及營益率穩定，但受匯率走勢劇烈及轉投資事業調整體質影響，全年歸屬母公司淨利7.16億元，年減逾五成，每股稅後盈餘1.02元。

長華電材指出，易華電子完成資產減損後，財務體質將逐步改善，後續營運可望回升；集團材料與設備代理業務表現穩健，子公司長華科技在客戶端釋出正面需求訊息下，看好導線架市況，隨著不確定因素逐步消除，市況能見度提升，長華集團對2026年營運展望審慎樂觀。

延伸閱讀

金價又創高 主力買盤是短線投機或長期投資？交易商：看市場這行為

金價突破5,200美元創天價 天然資源基金年漲逾六成搶鏡

黃金存摺賣逾5200元新高價 台銀提醒留意短期風險

立委問黃金還會漲？臺銀黃金王子這樣說 財長坦言自己沒買

相關新聞

聯電去年第4季每股純益0.81元 有信心今年迎來持續成長

聯電今（28）日公布去年第4季財報，單季合併營收618.1億元、季增4.5%，優於預期，年增2.4%；2025年第4季毛...

聯電財報／2025年獲利417億元 每股純益3.34元

晶圓代工業者聯電（2303）28日公告去年第4季財報，單季獲利100.6億元，季減32.9%，不過年增18%，每股純益0...

聯電法說會／22奈米營收季增31%創新高 2026成長有信心

受惠有利的匯率變動以及22/28奈米業務持續成長帶動產品組合優化，晶圓代工廠聯電（2303）第4季合併營收達618.1億...

威剛領軍記憶體族群出關！法人點名四大動能AI 超級循環正式啟動

記憶體族群過去3季上演重生劇碼，從國際大廠減產保價、報價觸底反彈，再到 AI 浪潮帶動 HBM（高頻寬記憶體）供不應求，...

台積電再創新天價衝上1,805元 市值跨越46.6兆元

台積電（2330）28日股價再創新天價衝上1,805元，上漲25元，市值跨越46.6兆元。隨著AI成長趨勢助攻，台積電身...

2,000元在望 台積電飆1,805元歷史新高、市值46.8兆

外資終止連六賣轉為買超，台積電（2330）ADR周二上漲1.7%，收338.34美元，台積電28日以1,790元開高後衝...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。