長華集團營運回溫 導線架啟動漲價、2026年展望審慎樂觀

長華集團旗下長華科技（6548）與長華電材（8070）28日公布2025年第4季與全年營運成果，整體來看本業需求逐步回溫，且隨著價格調整機制啟動及一次性因素逐步消除，長華集團對2026年營運展望轉趨審慎樂觀。

長華科技第4季合併營收35.03億元，與上季相當，毛利率21.4%，較上季及去年同期下滑。公司指出，主因貴金屬價格漲幅超出預期，雖已於去年10月啟動漲價因應，但轉嫁效應尚未完全反映，加上匯兌收益減少，單季歸屬母公司淨利4.7億元，季減8.6%，每股稅後盈餘0.51元。

從產品組合來看，第4季QFN占營收比重31%，首度超越IC導線架，成為最大宗，主要受惠網通需求暢旺；IC導線架占29%、Discrete占16%、QFP占15%、EMC LED占9%。應用別方面，3C、工控與車用營收占比分別為48%、25%及24%，結構與上季相近，需求分散。

長華科技2025年全年合併營收134.28億元，年增12%；惟受貴金屬價格與匯率波動影響，毛利率下滑，全年歸屬母公司淨利15.03億元，年減21%，每股稅後盈餘1.63元。

展望2026年第1季，長華科技表示，各產品線需求穩健，看好導線架後續市況。因應貴金屬價格持續上揚，公司近期再與客戶溝通，自第1季起上調IC及EMC LED導線架價格，盼降低原物料波動對營運影響，隨價格調整效應發酵，首季營運不排除挑戰單季旺季水準。

母公司長華電材第4季合併營收51.11億元，站上50億元大關，創近12季新高，顯示材料與設備代理業務動能明顯回升。不過，因轉投資公司易華電子於第4季提列資產減損，長華同步認列相關投資及商譽減損損失，單季歸屬母公司淨利轉虧3.34億元，每股稅後虧損0.47元。

長華電材2025年全年合併營收193.52億元，年增12%，為歷史第三高；代理產品線與設備業務維持穩健，毛利率及營益率穩定，但受匯率走勢劇烈及轉投資事業調整體質影響，全年歸屬母公司淨利7.16億元，年減逾五成，每股稅後盈餘1.02元。

長華電材指出，易華電子完成資產減損後，財務體質將逐步改善，後續營運可望回升；集團材料與設備代理業務表現穩健，子公司長華科技在客戶端釋出正面需求訊息下，看好導線架市況，隨著不確定因素逐步消除，市況能見度提升，長華集團對2026年營運展望審慎樂觀。