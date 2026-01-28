聯電法說會／22奈米拉動產品組合 看好2026定價轉順、下半年動能升溫

快訊

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

晶圓代工廠聯電（2303）28日召開法說會。受惠22/28奈米需求延續升溫，第4季合併營收達新台幣618.1億元、季增4.5%，帶動毛利率回升至30.7%；財務長暨發言人劉啟東也提到，即便面臨折舊壓力，聯電2025年全年以美元計價營收年增5.3%，晶圓出貨量年增12.3%，營運表現維持穩健。

在製程結構上，聯電共同總經理王石將22奈米定位為目前最關鍵的成長引擎。他表示，22奈米第4季營收季增31%、創歷史新高，營收占比也首度突破13%，反映公司在成熟與特殊製程領域推動差異化的成果逐步顯現；聯電並點出嵌入式高壓、非揮發性記憶體與BCD等技術布局，有助支撐後續多元終端應用需求。

針對全年節奏，王石指出，隨嵌入式高壓、非揮發性記憶體、電源管理IC與RFSOI等特殊製程新案持續推進，相關產品預期將在2026年下半年陸續量產，支撐通訊、消費、車用及AI伺服器等終端需求，並帶動下半年表現優於上半年，全年出貨量仍朝成長方向前進。

在產能與全球布局方面，聯電表示2026年整體產能預估年增約1.2%，新加坡廠擴建將自2026年下半年啟動、部署延伸至2027年；公司持續推動台灣、新加坡、日本與美國的地理多元化製造布局，期望涵蓋多數製程節點、提升客戶跨平台採購彈性。聯電也提到，2025年完工的新加坡Fab 12i第3期新廠正快速發揮支撐作用，協助客戶分散供應鏈並作為後續技術導入的重要基地。

對於中長期動能，王石強調AI帶動的需求並非短期現象，且從經濟角度看，興建新的成熟製程產線成本高，使這波供需轉變可能更具結構性意義；聯電現階段的重點是提前做好準備、把握長期機會。此外，聯電也提及透過與英特爾的12奈米合作、以及與Polar Semiconductor的策略結盟，正以合作模式拓展美國市場影響力；同時看好先進封裝與矽光子技術有望成為未來新的成長催化劑。

展望今年，王石認為ASP環境相較2025年更有利，主要來自聯電長期一致且審慎的定價策略，同時受惠產品組合優化、產能利用率改善，以及降低對過度商品化市場的曝險。針對短期，聯電表示本季大致符合季節性走勢，晶圓出貨量預計持平，產能利用率約74%至76%，毛利率約27%至29%；王石亦指出，目前尚未看到庫存回補帶來明顯變化。以應用別來看，Wi-Fi、數位電視與機上盒需求推動消費性領域營收可望增加，但ISP與顯示驅動IC需求偏弱，使通訊與車用領域營收仍承壓。

