一詮去年12月EPS 0.12元 均熱片放量

經濟日報／ 記者籃珮禎╱台北報導

一詮（2486）昨（28）日公告去年12月自結歸屬母公司業主淨利2,700萬元，年增1.9倍，每股純益0.12元。去年第4季歸屬母公司業主淨利5,400萬元，年增五倍，每股純益0.23元。

2025全年歸屬母公司業主淨利9,200萬元，年增3.89倍，每股純益0.40元。法人分析，一詮高階均熱片在去年第4季已陸續放量，產品結構優化帶動獲利體質產生質變，使單季獲利與前年同期相比呈倍數跳升。

一詮目前已成為AI伺服器與高速網通需求下的關鍵供應商，更是市場上「唯二」能供應高階先進封裝散熱片的業者，訂單能見度已看到2027年，法人預期，今年營運將隨先進封裝需求爆發而持續攀峰。

一詮表示，目前除了將傳統LED產線轉移至大陸，以騰出空間改裝為均熱片產線外，亦積極切入光通訊共同封裝光學（CPO）技術。隨著AI晶片熱功耗攀升，公司已備妥VC Lid及Micro Channel Lid等量產方案。

