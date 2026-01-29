達明進擊機器人 報捷

達明 （4585）機器人再傳捷報，昨（28）日宣布成功協助經寶精密jpp-KY完成大規模自動化轉型。

達明表示，面對航太產業極具挑戰的「少量多樣」生產模式，經寶精密透過導入近50台內建AI視覺的達明機器人（TM AI Cobot），克服製程瓶頸，實現十種複雜應用的自動化，並釋放80,000小時的關鍵產能工時。達明昨日股價收漲停板396.5元，上漲36元。

經寶精密專門提供航太、通訊、醫療、自動化設備等領域的「少量多樣客製化」服務，面臨最大痛點在於航太與伺服器機殼產品線的頻繁變動。傳統自動化設備因缺乏彈性，每次換線皆需耗費大量時間重新校準，且極度依賴人工目視檢測，導致產能效率受限與品質不穩。

達明機器人以獨家的「內建AI視覺」技術成為獲勝關鍵。不同於他牌需外接相機的複雜整合，TM AI Cobot整合了視覺辨識與機械手臂控制，展現彈性換線、AOI等級的製程品管兩大核心優勢。

達明表示，根據雙方合作的導入數據分析，此次自動化專案展現驚人的規模化速度與投資回報（ROI），包含全方位製程覆蓋，預計共導入50台全系列機種，應用範圍橫跨十大製程，包括精密的螺絲鎖附、打鉚釘，到具備工安風險的冲壓、噴漆、點焊等；其次、達明指出， 透過將高重複性與危險製程自動化，該專案每年成功釋放80,000小時的人力工時。展望2026年營運，達明預期仍維持成長態勢，增幅與整體協作機器人產業趨勢相似，估計至少有二至三成以上成長。

隨著美國商務部近期啟動對機器人、工業機械等產品的進口國安調查，達明也審慎評估在美國建立第二生產基地的可能性，以更貼近在地需求，深化合作。