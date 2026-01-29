瑞昱去年EPS 28.77元

IC設計大廠瑞昱（2379）昨（28）日召開法說會，公司表示，目前已看到客戶端提前拉貨跡象，在客戶庫存回補效應下，短期營運樂觀，上半年營運將有強勁表現。

瑞昱公布去年第4季淨利26.54億元，季減22.6％、年減22％，每股純益5.17元，2025年稅後淨利147.53億元，年減3.5％，每股純益28.77元。瑞昱去年營收1,227.06億元，創歷史新高，年增8.2％，毛利率則微降0.4個百分點，仍守住50％大關。

針對本季營運展望，展望本季，瑞昱指出，已看到客戶端提前拉貨跡象，客戶為應對供應鏈不確定性而回補庫存，短期營運持審慎樂觀態度。

不過公司坦言，由於記憶體短缺，產業將面臨顯著波動，並推高零組件價格，導致PC終端售價上漲，根據研調機構估計，今年全球PC出貨量將小幅下滑。不過市場將迅速轉向具AI功能的高價值硬體，瑞昱接下來也會抓住相關新機會。

雖然瑞昱認為上半年將有強勁表現，不過同時表達對於庫存成本上升的潛在影響保持警惕，並密切關注終端需求，及關鍵應用領域的規格升級周期。

此外，法人關切晶圓代工與封測成本的變動影響，瑞昱則強調，公司與供應鏈具備長期戰略合作夥伴關係，有信心能以具有競爭力的成本確保供應，今年將力守強大的市場地位。