瑞昱去年EPS 28.77元
IC設計大廠瑞昱（2379）昨（28）日召開法說會，公司表示，目前已看到客戶端提前拉貨跡象，在客戶庫存回補效應下，短期營運樂觀，上半年營運將有強勁表現。
瑞昱公布去年第4季淨利26.54億元，季減22.6％、年減22％，每股純益5.17元，2025年稅後淨利147.53億元，年減3.5％，每股純益28.77元。瑞昱去年營收1,227.06億元，創歷史新高，年增8.2％，毛利率則微降0.4個百分點，仍守住50％大關。
針對本季營運展望，展望本季，瑞昱指出，已看到客戶端提前拉貨跡象，客戶為應對供應鏈不確定性而回補庫存，短期營運持審慎樂觀態度。
不過公司坦言，由於記憶體短缺，產業將面臨顯著波動，並推高零組件價格，導致PC終端售價上漲，根據研調機構估計，今年全球PC出貨量將小幅下滑。不過市場將迅速轉向具AI功能的高價值硬體，瑞昱接下來也會抓住相關新機會。
雖然瑞昱認為上半年將有強勁表現，不過同時表達對於庫存成本上升的潛在影響保持警惕，並密切關注終端需求，及關鍵應用領域的規格升級周期。
此外，法人關切晶圓代工與封測成本的變動影響，瑞昱則強調，公司與供應鏈具備長期戰略合作夥伴關係，有信心能以具有競爭力的成本確保供應，今年將力守強大的市場地位。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言