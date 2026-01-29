正文、智易搶邊緣AI商機

網通廠正文（4906）、智易擴大搶食AI商機，均強打AI Edge Box（邊緣人工智慧盒）產品，讓企業、家庭等各種場景應用的聯網設備，一秒升級AI應用。

業界指出，AI Edge Box是助攻智慧工廠、智慧交通、智慧零售與智慧醫療等應用場景，提供算力，進行監測及管理，讓既有設備快速升級AI應用等利器，商機看俏，吸引大廠積極搶進。

智易從Android TV OTT及IP STB的軟硬體技術升級外，更擴充邊緣Edge AI Box等新產品線，並已於今年美國消費性電子展（CES 2026）展出。

正文近年聚焦AI發展，從AI網路基礎建設的「光」，讓既有設備秒升級AI應用的Edge AI Box以及AI加值應用等三軌並進。

正文認為，除新終端產品加入AI功能，既有終端設備也可透過正文更透過SoM（System on Module），結合AI算力的Edge AI Box路由器，讓終端加速AI化，搶進行業、企業用及家用市場需求。

正文已推出搭載輝達模組的MoAI Router與AI Box，支援邊緣運算與AI應用，迎接智慧家庭、智慧企業及新興AI服務的部署需求。