正文、智易搶邊緣AI商機

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

網通廠正文（4906）、智易擴大搶食AI商機，均強打AI Edge Box（邊緣人工智慧盒）產品，讓企業、家庭等各種場景應用的聯網設備，一秒升級AI應用。

業界指出，AI Edge Box是助攻智慧工廠、智慧交通、智慧零售與智慧醫療等應用場景，提供算力，進行監測及管理，讓既有設備快速升級AI應用等利器，商機看俏，吸引大廠積極搶進。

智易從Android TV OTT及IP STB的軟硬體技術升級外，更擴充邊緣Edge AI Box等新產品線，並已於今年美國消費性電子展（CES 2026）展出。

正文近年聚焦AI發展，從AI網路基礎建設的「光」，讓既有設備秒升級AI應用的Edge AI Box以及AI加值應用等三軌並進。

正文認為，除新終端產品加入AI功能，既有終端設備也可透過正文更透過SoM（System on Module），結合AI算力的Edge AI Box路由器，讓終端加速AI化，搶進行業、企業用及家用市場需求。

正文已推出搭載輝達模組的MoAI Router與AI Box，支援邊緣運算與AI應用，迎接智慧家庭、智慧企業及新興AI服務的部署需求。

相關新聞

ASML財測讚 台積電營運看旺

半導體微影設備龍頭艾司摩爾（ASML）昨（28）日公布上季財報與展望均優於預期，並調高2026年全年展望，預告今年會是成...

旺宏、力積電目標價 大摩調升

摩根士丹利證券（大摩）在最新釋出的「大中華半導體產業」報告中指出，「相關舊型記憶體股沒有看空的理由」。在相關台廠中，大摩...

聯電去年每股純益3.34元

聯電昨（28）日公告去年第4季稅後純益100.6億元，季減32.9%，年增18%，每股純益0.81元。2025年稅後純益...

震旦行強攻AI商機

震旦行（2373）強攻AI商機，旗下震旦辦公設備（OA）昨（28）日宣布，推出「AI智慧解決方案」，整合AI-OCR辨識...

廣達增泰國伺服器產能

廣達（2382）持續衝刺AI伺服器新產能，昨（28）日公告泰國子公司QMB Co., Ltd.將發包廠房興建工程案，預計...

大眾控旗下 廣上科擬掛牌陸新三板

大眾控（3701）昨（28）日公告，董事會通過子公司廣上科技（廣州）擬在中國大陸證券市場申請掛牌案。大眾控規劃，廣上科技...

