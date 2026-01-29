中磊攻分散式局端設備

搶進DOCSIS 4.0升級商機，中磊（5388）從分散式局端到終端設備雙軌並進，打造完整端對端解決方案，今年分散式局端產品將是推升成長關鍵。

中磊近年布局從家用設備、企業網通，跨向協助電信、有線電視及5G等營運商，將最後一哩路延伸進入每一個家戶的分散式局端（DAA），讓原本集中處理的訊號節點，分散至更靠近用戶的地點，以達到提升速度、節省成本及改善訊號品質。

中磊布局分散式局端之際，也搭上北美有線電視寬頻市場迎接的大升級潮，有線電視業者積極升級DOCSIS 4.0架構，傳輸速度將上看10Gbps，中磊提供產品也從原本的用戶端設備為主，擴大到DOCSIS 4.0的分散式局端產品。

過去中磊與美國有線電視多系統營運商（MSO）Charter和Comcast已經建立密切合作計畫，近年美國MSO業者都擴大資本支出，積極升級網路，大搶家戶及高速上網用戶。

法人指出，中磊在DOCSIS 4.0布局中，採取分散式局端和終端設備雙軌並進的策略，提供完整的端對端的解決方案，中磊MSO客戶庫存調節告一段落，並升級DOCSIS 4.0，目前北美MSO客戶的分散式局端產品訂單也可望在今年第1季出貨。