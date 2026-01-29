大眾控旗下 廣上科擬掛牌陸新三板

大眾控（3701）昨（28）日公告，董事會通過子公司廣上科技（廣州）擬在中國大陸證券市場申請掛牌案。大眾控規劃，廣上科技擬先向大陸新三板（全國中小企業股份轉讓系統）提出掛牌申請，為推動後續申請北京交易所上市前置程序，本次新三板掛牌後，後續向上海交易所、深圳交易所或北京交易所之一提上市申請。

大眾控表示，廣上科技為拓展大陸地區境內外相關產業市場、吸引及激勵優秀專業人才、提高企業集團全球競爭力，擬先向大陸新三板提出掛牌申請，廣上科技如順利於新三板掛牌，增加募集資金管道，有利擴建高階製程產線增加產能，提升業務競爭力，預期廣上掛牌後營收及盈利會有增長；也能為未來營運資金及資本支出需求，提供更有效率的籌資環境及減輕財務費用。

廣上科技掛牌後仍為大眾控合併子公司，亦有利增加歸屬於本公司身為控股母公司的淨利潤，提升股東權益。