廣達增泰國伺服器產能

廣達（2382）持續衝刺AI伺服器新產能，昨（28）日公告泰國子公司QMB Co., Ltd.將發包廠房興建工程案，預計投入6.6億泰銖（約新台幣6.6億元）。廣達並加碼布局量子電腦，將參與Pasqal SAS公司特別股現金增資案，預計將斥資2,500萬歐元（約合新台幣8.94億元）。

廣達表示，此次泰國子公司廠房興建完工後，可望投入AI伺服器新產能建置。

據了解，廣達去年資本支出為200億元，今年持續加碼，並投入美國、墨西哥及泰國等地AI伺服器產能建置，預計今年AI伺服器產能可望再度翻倍。廣達資深副總暨雲達科技總經理楊麒令先前受訪時強調，投資都是根據客戶需求而定，目前並未看到AI泡沫化情況出現。

廣達同步擴大量子電腦布局，昨天公告將參與法國量子電腦新創公司Pasqal SAS特別股現金增資案，預計將以每股139.54歐元取得17萬9,160股，交易總金額約2,500萬歐元。

Pasqal SAS是全球少數開始量產出貨量子電腦的公司，其出貨量子位元單位數量僅次於IBM。