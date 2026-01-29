廣達增泰國伺服器產能

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導

廣達（2382）持續衝刺AI伺服器新產能，昨（28）日公告泰國子公司QMB Co., Ltd.將發包廠房興建工程案，預計投入6.6億泰銖（約新台幣6.6億元）。廣達並加碼布局量子電腦，將參與Pasqal SAS公司特別股現金增資案，預計將斥資2,500萬歐元（約合新台幣8.94億元）。

廣達表示，此次泰國子公司廠房興建完工後，可望投入AI伺服器新產能建置。

據了解，廣達去年資本支出為200億元，今年持續加碼，並投入美國、墨西哥及泰國等地AI伺服器產能建置，預計今年AI伺服器產能可望再度翻倍。廣達資深副總暨雲達科技總經理楊麒令先前受訪時強調，投資都是根據客戶需求而定，目前並未看到AI泡沫化情況出現。

廣達同步擴大量子電腦布局，昨天公告將參與法國量子電腦新創公司Pasqal SAS特別股現金增資案，預計將以每股139.54歐元取得17萬9,160股，交易總金額約2,500萬歐元。

Pasqal SAS是全球少數開始量產出貨量子電腦的公司，其出貨量子位元單位數量僅次於IBM。

廣達 AI 量子電腦

延伸閱讀

謝金河：低基期股窗外有藍天 從蔡明興的魚尾巴理論找靈感

泰國當代政治中的幽靈：《愛在死亡之後》與國家不想看見的「鬼」

微軟秀最強AI晶片 伺服器代工廠迎新訂單

超丟臉！台灣遊客泰國白廟違規還打架 奈何橋上「與當地人互毆」影片曝

相關新聞

ASML財測讚 台積電營運看旺

半導體微影設備龍頭艾司摩爾（ASML）昨（28）日公布上季財報與展望均優於預期，並調高2026年全年展望，預告今年會是成...

旺宏、力積電目標價 大摩調升

摩根士丹利證券（大摩）在最新釋出的「大中華半導體產業」報告中指出，「相關舊型記憶體股沒有看空的理由」。在相關台廠中，大摩...

聯電去年每股純益3.34元

聯電昨（28）日公告去年第4季稅後純益100.6億元，季減32.9%，年增18%，每股純益0.81元。2025年稅後純益...

震旦行強攻AI商機

震旦行（2373）強攻AI商機，旗下震旦辦公設備（OA）昨（28）日宣布，推出「AI智慧解決方案」，整合AI-OCR辨識...

廣達增泰國伺服器產能

廣達（2382）持續衝刺AI伺服器新產能，昨（28）日公告泰國子公司QMB Co., Ltd.將發包廠房興建工程案，預計...

大眾控旗下 廣上科擬掛牌陸新三板

大眾控（3701）昨（28）日公告，董事會通過子公司廣上科技（廣州）擬在中國大陸證券市場申請掛牌案。大眾控規劃，廣上科技...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。