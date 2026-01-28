聯電去年第4季每股純益0.81元 有信心今年迎來持續成長

聯電今（28）日公布去年第4季財報，單季合併營收618.1億元、季增4.5%，優於預期，年增2.4%；2025年第4季毛利率雖下滑，但仍守穩三成之上，達到30.7%，歸屬母公司純益100.6億元，每股純益0.81元。

聯電共同總經理王石表示，去年第4季，聯電業績表現符合預期，在多數市場需求溫和的情況下，晶圓出貨量大致持平。去年第4季營收比前一季成長4.5%，主要受惠於有利的匯率變動，以及22/28奈米業務的持續成長，進一步優化了公司產品組合。在22/28奈米產品組合中，22奈米營收較上季成長31%，創下歷史新高，並占第四季總營收超過13%。去年全年晶圓出貨量年增12.3%，美元營收則較前一年成長5.3%。

展望今年第1季，王石表示，預期晶圓需求維持穩健，隨著22奈米平台的投片量加速成長，且其他新解決方案也持續獲得客戶採用，聯電有信心2026年將再度迎來成長。

聯電共同總經理王石補充說，公司持續致力於為下一階段的成長奠定基礎，並在產能與技術方面積極布局未來。2025年順利完成新加坡Fab 12i第三期新廠擴建，該廠區在協助客戶實現供應鏈多元化方面扮演關鍵角色。同時，亦積極透過創新且具成本效益的合作模式，拓展在美國的布局，例如與英特爾的12奈米製程合作，以及近期與Polar簽署的合作備忘錄（MOU）。

王石強調，聯電過去多年來在特殊製程領域已建立領導地位，包括嵌入式高壓（eHV）、非揮發性記憶體（NVM）及BCD技術等，這些技術優勢將持續帶動公司業務成長。「展望2026年及未來，我們預期先進封裝與矽光子技術將成為新的成長動能，協助聯電因應AI、網路通訊、消費電子及車用電子等高效能應用領域不斷演進的市場需求。」