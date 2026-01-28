瑞昱法說會／看到客戶端提前拉貨跡象 估上半年將有強勁營運表現

IC設計大廠瑞昱（2379）於28日召開法說會，公布去年第4季每股純益為5.17元，去年獲利小減，每股純益為28.77元。不過針對本季營運展望，該公司表示，已看到客戶端提前拉貨跡象，在客戶庫存回補的效應下，對短期營運持審慎樂觀態度，估計上半年將有強勁的營運表現。

由於年底屬於淡季，客戶端調整庫存，瑞昱去年第4季合併營收為262.78億元，季減10.9％、年減0.3％。該公司去年合併營收為1,227.06億元，創歷史新高，年增8.2％，毛利率則微降0.4個百分點，仍守住50％大關。

不過在獲利方面，瑞昱去年第4季淨利為26.54億元，季減22.6％、年減22％，每股純益為5.17元，其去年淨利為147.53億元，年減3.5％，每股純益為28.77元。

展望本季，瑞昱指出，已看到客戶端提前拉貨跡象，客戶為應對供應鏈不確定性而進行庫存補充，因此對短期營運持審慎樂觀態度。該公司不諱言，由於記憶體短缺，產業將面臨顯著波動，並推高零組件價格，導致PC終端售價上漲，因此根據研調機構估計，今年全球PC出貨量將小幅下滑。不過市場將迅速轉向具AI功能的高價值硬體，瑞昱接下來也會抓住相關新興的機會。

同時，瑞昱提到，今年瑞昱在電視、遊戲與家電等業務領域，預計將呈現溫和成長態勢。至於車用產品線，瑞昱強調，該公司已做好準備，將汽車產品線從乙太網路擴展到 Wi-Fi、藍牙、音訊數位訊號處理器、智慧座艙單晶片等，以滿足客戶需求。

雖然瑞昱認為上半年將有強勁表現，不過同時表達對於庫存成本上升的潛在影響保持警惕，並密切關注終端需求，及關鍵應用領域的規格升級周期。