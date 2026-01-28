瑞昱第1季營運展望審慎正向 客戶回補庫存效應
網通晶片廠瑞昱預期，2026年第1季在客戶回補庫存的效應下，對於短期營運持審慎正向態度。
瑞昱下午舉行線上法人說明會，公布2025年第4季營運結果。受客戶調整年底庫存水位影響，第4季營收滑落至新台幣262.8億元，季減約10.9%。
隨著產品組合變化，加上提列部分庫存呆滯料影響，瑞昱2025年第4季毛利率降至48.1%，較第3季下滑1.58個百分點，稅後淨利26.5億元，每股純益5.17元。
瑞昱2025年總營收1227.1億元，年增約8.2%，毛利率50%，稅後淨利147.5億元，每股純益28.77元。
展望未來，瑞昱表示，在客戶庫存回補及記憶體漲價預期的備貨效應下，對於2026年第1季營運展望審慎正向，不過，將持續關注外部環境與各終端市場變化。
