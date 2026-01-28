聯電財報／2025年獲利417億元 每股純益3.34元

晶圓代工業者聯電（2303）28日公告去年第4季財報，單季獲利100.6億元，季減32.9%，不過年增18%，每股純益0.81元。累計全年獲利417.16億元，年減11.6%，每股純益3.34元 。共同總經理王石表示，展望2026年首季，預期晶圓需求將維持穩健，隨著22奈米平台的投片量加速成長，且其他新解決方案也持續獲得客戶採用，聯電有信心2026年將再度迎來成長。

王石指出，去年第4季其22奈米營收較上季成長31%，創下歷史新高，2025年展現了穩健的財務表現，公司持續致力於為下一階段的成長奠定基礎，並在產能與技術方面積極布局未來。

王石進一步說，2025年，聯電順利完成新加坡Fab 12i第三期新廠擴建，該廠區在協助客戶實現供應鏈多元化方面扮演關鍵角色。同時，亦積極透過創新且具成本效益的合作模式，拓展在美國的布局，例如與英特爾的12奈米製程合作，以及近期與Polar簽署的合作備忘錄（MOU）。

聯電過去多年來在特殊製程領域已建立領導地位，包括嵌入式高壓（eHV）、非揮發性記憶體（NVM）及BCD技術等，這些技術優勢將持續帶動公司業務成長。

看待2026年及未來，聯電預期先進封裝與矽光子技術將成為新的成長動能，協助聯電因應AI、網路通訊、消費電子及車用電子等高效能應用領域不斷演進的市場需求。

王石並說，在2025年，聯電在永續發展方面也達成了多項重要的里程碑，在上個月正式啟用「循環經濟資源創新中心」，這座設置於廠區內的廢棄物資源化設施，預計可減少聯電台灣晶圓廠高達三分之一的廢棄物。此外，聯電在CDP與MSCI ESG等國際指標性永續評比中，也持續獲得領導地位的肯定。