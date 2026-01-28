聯電法說會／22奈米營收季增31%創新高 2026成長有信心

受惠有利的匯率變動以及22/28奈米業務持續成長帶動產品組合優化，晶圓代工廠聯電（2303）第4季合併營收達618.1億元，季增4.5%、年增2.4%。展望本季，聯電預期晶圓需求將維持穩健，隨著22奈米平台投片量加速成長、其他新解決方案持續獲客戶採用，公司對2026年再度迎來成長維持信心。

聯電28日召開法說會並於會前公布2025年第4季營運報告，共同總經理王石在會中表示，第4季業績表現符合預期，在多數市場需求溫和的情況下，晶圓出貨量大致持平；本季營收季增主要受惠匯率變動帶來的正面挹注，同時22/28奈米業務持續成長，進一步改善產品組合。

在先進節點進展上，聯電強調22/28奈米平台已成為近期成長主軸。王石指出，22/28奈米產品組合中，第4季22奈米營收較前一季成長31%，創下歷史新高，且占第4季總營收超過13%，反映客戶導入動能延續，也讓公司在成熟製程競爭中拉開差異化。

全年表現方面，聯電表示2025年展現穩健財務體質，全年晶圓出貨量年增12.3%，美元營收較前一年成長5.3%。公司並透露，2025年已完成新加坡Fab 12i第3期新廠擴建，該廠區在協助客戶分散供應鏈風險、推動產能多元化上扮演關鍵角色，也為後續成長奠定基礎。

聯電在全球布局上亦持續透過合作模式擴大影響力。王石指出，公司正以創新且具成本效益的方式拓展美國布局，包括與英特爾的12奈米製程合作，以及近期與Polar簽署合作備忘錄（MOU）。此外，聯電多年來在特殊製程領域建立的領導地位仍是重要支撐，包含嵌入式高壓（eHV）、非揮發性記憶體（NVM）及BCD技術等，預期將持續帶動接單與營運動能。

針對中長期技術趨勢，聯電指出，隨AI、網通、消費電子與車用電子等高效能應用需求持續演進，公司看好先進封裝與矽光子將成為新的成長動能，並將配合客戶需求與市場變化，持續強化製程與產能布局，以迎接下一階段成長機會。