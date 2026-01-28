長華、長科法說會揭財報 第4季長科續賺4.7億、長華轉虧拖累全年獲利

快訊

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

長華*（8070）與子公司長科*（6548）28日召開法說會並公布2025年第4季與全年財報。長科第4季營收35.03億元，與上季相當、年增11%；毛利率21.4%，季減1.1個百分點、年減2.2個百分點；營益率13%，季增0.1個百分點、年減0.6個百分點。獲利方面，長科第4季歸屬母公司業主稅後純益4.7億元，季減9%、年減11%，每股純益0.51元。

累計2025年全年，長科營收134.28億元、年增12%；全年毛利率21.7%，年減2.4個百分點，營益率12.5%，年減1.3個百分點。全年歸屬母公司業主淨利15.03億元、年減21%，每股純益1.63元。

母公司長華第4季營收51.11億元，季增2%、年增14%；毛利率18.2%，季減1.1個百分點、年減1.6個百分點；營益率11%，季減0.5個百分點、年增0.5個百分點。不過，第4季長華歸屬母公司業主稅後淨損3.34億元，較上季稅後純益6.08億元及去年同期稅後純益3.36億元由盈轉虧，每股純益-0.47元。

全年表現方面，長華2025年營收193.52億元、年增12%；全年毛利率18.5%，年減1.8個百分點；營益率11.2%，年持平。歸屬母公司業主稅後純益7.16億元、年減55%，每股純益1.02元。

