辛耘雙引擎催動 今年營收挑戰持續創新高、獲利也可期

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
辛耘執行長李宏益。記者鐘惠玲／攝影
半導體設備與材料廠辛耘（3583）去年業績首度突破百億元大關，今年在先進封裝自製設備訂單與再生晶圓擴產的加持下，法人估計其年度業績有望持續改寫新紀錄，獲利表現也可期。

辛耘去年合併營收為113.71億元，年增17.3％，去年前三季每股純益已達9.71元。

辛耘同時耕耘半導體自製與代理設備業務，還有再生晶圓業務，該公司副董事長許明棋表示，今年合計自製設備與再生晶圓業務的營收比重，預期將首度過半。

因應客戶端需求，辛耘持續增加自製設備產能，湖口二廠預計將於今年下半完工，第4季或明年初投產，而台南新廠規畫於明年下半完工，明年底至2028年初投產。該公司去年自製設備產能約150台，預計今年將達200台，明年達250台，2028年至少達300台。

另外，於再生晶圓方面，辛耘既有12吋月產能已有21萬片，並已滿載運轉，預計今年再擴充4萬片月產能。

許明棋也提到，辛耘去年資本支出約12.5億元，今年將增至17.5億元，為抓住市場上的龐大機會，該公司必須投資擴產，以滿足客戶需求。

