台積電創高點火！IC 設計「刷一排漲停」聯發科兩大題材撐腰翻紅

台股權王台積電（2330）28日盤中續創1,810元歷史新天價，帶動大盤一舉突破32,700點關卡再寫新高！資金同步外溢至IC設計族群，多檔個股盤中亮燈漲停，成為盤面焦點之一。

在權值股撐盤下，IC設計族群多頭氣勢全面升溫。晶豪科（3006）、新唐（4919）、盛群（6202）、松翰（5471）、力旺（3529）、禾瑞亞（3556）、博士旺（3555）等盤中皆亮出紅燈；龍頭股聯發科（2454）受惠美系外資大升目標價至2,088元，股價開低走高、盤中翻紅，顯示市場買盤態度仍偏多。

從產業結構來看，法人指出，在AI浪潮持續擴散下，從IC設計、晶圓代工到封裝測試，半導體供應鏈呈現雨露均霑格局，具備車用、AI、機器人等應用的IC設計廠商，成長動能相對明確，也更容易獲得資金青睞。

以個股觀察，松翰布局微控制器IC（MCU）、智慧機器人平台控制及車用MCU；盛群同樣深耕MCU與車用領域；新唐涵蓋微控制器IC、車電元件與車用模組；力旺則聚焦車用客製化ASIC。法人認為，車用電子與智慧化應用滲透率持續提升，為相關IC設計廠營運提供中長期支撐。另，美系外資在最新發布的個股報告中指出，預估聯發科2027年張量處理器（TPU）出貨「價漲量增」，貢獻值提高至100億美元，營收占比達30%，因此大升目標價至2,088元，調幅31.49%。

此外，漲價題材也成為推升族群評價的重要催化劑。繼晶圓代工、封測報價陸續調升後，IC設計業者為反映製造與營運成本，近期價格蠢動。市場指出，聯發科已明確表態將適度調整產品價格，部分電源管理IC廠更直言，正觀察「誰先開出漲價第一槍」，一旦成局便可望跟進。

業界評估，IC設計業漲價態勢最快農曆年後逐步明朗，其中電源管理IC被視為第一波較有機會成功反映成本的應用，相關台廠包括聯發科、茂達（6138）、致新（8081）與矽力-KY（6415）等，後續動向備受市場關注。

不過，IC設計廠也坦言，目前除與AI、記憶體，或無人機、機器人、太空等新興應用高度相關的產品外，一般消費性電子市況仍稱不上強勁，對客戶調漲報價仍有難度。只是供應鏈成本上揚已成事實，上下游間往往具有「感染效應」，業者仍將持續與客戶及供應商協調，希望在控管成本與反映價格間取得平衡。法人提醒，族群輪動快速，投資人除留意題材面外，仍應關注各家公司實際接單與成本轉嫁能力，以因應後續震盪。