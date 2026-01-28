光聖獲外資調高目標價 上看3000元

光通訊大廠光聖連續兩日跳空漲停鎖死，股價再創新高，來到1570元，主要是受外資報告調升目標價所激勵。外資看好光聖受惠於大客戶需求持續成長，並且隨著光通訊技術從400G轉移至800G，通道數增加將帶動更高芯數的光纜需求，有助於光聖毛利率的提升，因此外資將目標價上調至3000元。

外資表示，光聖主要提供大客戶光纜產品，主要用於連接大客戶自主開發的ASIC機架，單一機架的晶片數高達9216顆，連接需求十分龐大，因此光聖出貨量持續放大。同時，隨著光通訊主流規格從400G往8000G移動，為了符合頻寬需求，就需要搭載更高密度的高芯數光纜，隨著光纜數增加，產品毛利率也會跟著提升，光聖整體毛利率有望繼續成長。

此外，外資指出，儘管光纜組裝技術門檻不算極高，但達成穩定的高良率是主要挑戰，而光聖憑藉穩定的生產品質成為大客戶的長期合作夥伴 。