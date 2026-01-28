外資重申記憶體無轉負面理由 點名旺宏及力積電雙雙強漲逾8%

美系大行重申對記憶產業沒有任何轉負面的理由，調升旺宏（2337）及力積電（6770）目標。

券商對旺宏肯定延後 3D NOR 的開發，並將8吋與12吋廠產能利用率提升至滿載。12吋廠月產能由2萬片提升至3萬片，主要擴充 MLC NAND（eMMC）。維持預估今年每股純益EPS4.9元，上修2027年至10.3元，同步升目標。

券商對力積電肯定與美光合作帶來評價重評的潛力。前段製程轉進 1y 製程節點，以及後段先進 DRAM（如 HBM）生產的機會，可能成為長期成長因素。券商改評價方式，以1.7x BVPS vs. 16% ROE in 2026評價，認為仍低於同業。同步提升目標。