快訊

陸更新赴台旅遊合約示範文本意味將鬆綁？國台辦：有助滿足市場需求

紅包袋換特大號！台積電衝1810、台股連五天創歷史新高

影／飛來橫禍！機車騎士上班途中突然遭5噸重怪手砸死

外資重申記憶體無轉負面理由 點名旺宏及力積電雙雙強漲逾8%

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

美系大行重申對記憶產業沒有任何轉負面的理由，調升旺宏（2337）及力積電（6770）目標。

券商對旺宏肯定延後 3D NOR 的開發，並將8吋與12吋廠產能利用率提升至滿載。12吋廠月產能由2萬片提升至3萬片，主要擴充 MLC NAND（eMMC）。維持預估今年每股純益EPS4.9元，上修2027年至10.3元，同步升目標。

券商對力積電肯定與美光合作帶來評價重評的潛力。前段製程轉進 1y 製程節點，以及後段先進 DRAM（如 HBM）生產的機會，可能成為長期成長因素。券商改評價方式，以1.7x BVPS vs. 16% ROE in 2026評價，認為仍低於同業。同步提升目標。

旺宏 力積 PS4

延伸閱讀

旺宏法說後亮燈漲停 缺貨題材點火買盤鎖死

威剛領軍記憶體族群出關！法人點名四大動能AI 超級循環正式啟動

旺宏虧損收斂衝漲停！記憶體超級循環到2027年 威剛領「這3檔」創天價

看過來！海外股ETF人氣王解密美科技股超級財報周

相關新聞

威剛領軍記憶體族群出關！法人點名四大動能AI 超級循環正式啟動

記憶體族群過去3季上演重生劇碼，從國際大廠減產保價、報價觸底反彈，再到 AI 浪潮帶動 HBM（高頻寬記憶體）供不應求，...

台積電再創新天價衝上1,805元 市值跨越46.6兆元

台積電（2330）28日股價再創新天價衝上1,805元，上漲25元，市值跨越46.6兆元。隨著AI成長趨勢助攻，台積電身...

2,000元在望 台積電飆1,805元歷史新高、市值46.8兆

外資終止連六賣轉為買超，台積電（2330）ADR周二上漲1.7%，收338.34美元，台積電28日以1,790元開高後衝...

力成高階封裝大突破 正式切入AI晶片與光電整合應用

封測大廠力成（6239）董事長蔡篤恭昨（27）日表示，力成在扇出型面板級封裝（FOPLP）有重大突破，成功延伸至共同封裝...

力成封測漲價效益 第1季逐步顯現

力成（6239）昨（27）日證實封測漲價傳聞，強調當下產能趨緊，反映訂單能見度提升，也為價格調整創造條件，去年第4季已陸...

友達在美專利戰 報捷

面板大廠友達（2409）在美國專利戰取得重大勝利。友達昨（27）日宣布，美國德州地方法院陪審團判定友達未侵犯Phenix...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。