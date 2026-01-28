旺宏法說後亮燈漲停 缺貨題材點火買盤鎖死

快訊

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

記憶體族群多頭氣勢延燒，旺宏（2337）27日線上法說會釋出需求回溫與擴產規劃等訊息後，28日股價開盤不到10分鐘即亮燈漲停，鎖在83.8元，市場買盤追價力道強勁，呈現「法說利多、缺貨題材」共振走勢。

旺宏在法說會上公布第4季財報，毛利率大幅跳升至24.2%，虧損較前期明顯收斂；公司並強調近期客戶詢問度與訂單動能同步升溫，部分市場已出現缺貨，市況改善不只反映在報價，更出現「真實需求」回溫的跡象，帶動市場對後續營運轉折的想像空間。

展望後市，旺宏聚焦兩大主軸：其一是NOR Flash供應吃緊，公司評估將以全產能生產因應；其二是針對供給端收斂與缺貨商機，規劃投入220億元擴產，外界解讀將推升12吋產能幅度超過五成。法人圈也關注，若eMMC／MLC NAND缺貨延續、加上產品組合與存貨回轉效益延伸，旺宏毛利結構可望持續改善，後續能否更接近損益兩平，將是股價續航關鍵。

