威剛領軍記憶體族群出關！法人點名四大動能AI 超級循環正式啟動

記憶體族群過去3季上演重生劇碼，從國際大廠減產保價、報價觸底反彈，再到 AI 浪潮帶動 HBM（高頻寬記憶體）供不應求，激勵威剛（3260）、十銓（4967）、南亞科（2408）、華邦電（2344）相關概念股狂飆，且因此遭證交所列入「處置股」，隨著分盤交易限制解除，法人點名四大關鍵動能將成為推動股價的核心燃料。

法人認為，記憶體產業不僅僅是產業景氣反彈而已，而是上演超級循環（Super Cycle）週期，關鍵是由 AI所帶動的結構性改變，法人看好四大新動能將是支撐未來6到12個月股價上攻的核心燃料。

法人強調，首先是 HBM 的排擠效應，因 NVIDIA 的 GPU 如 H100, Blackwell 系列極度依賴 HBM3e，甚至未來的 HBM4，HBM 不僅價格是傳統 DRAM 的數倍，更必須消耗大量的晶圓產能。

法人分析，記憶體三大原廠如 SK 海力士與三星將大部分的資本支出與先進產能都移轉去生產 HBM，導致傳統 DRAM 的 DDR4、DDR5 供給遭到排擠，對於台灣的中下游廠商而言，是一個天大的好消息，因為原廠不願意做標準型記憶體市場，供給將持續緊俏，這種「產能排擠效應」保證標準型 DRAM 的價格在未來1年難以深跌，甚至有續漲空間。

第二是 AI PC 與 AI 手機的「容量倍增」紅利，如果說 HBM 是雲端的戰爭，那麼「邊緣運算（Edge AI）」就是終端的戰場，微軟定義的 AI PC，及能夠運行生成式 AI 的旗艦手機，對記憶體的需求強勁，要在裝置端運行一個像樣的 LLM（大型語言模型），記憶體就是最大的瓶頸，以 PC 端來說，現在 AI PC 起步標準就是 16GB，未來主流將推向 32GB 甚至 64GB。

第三是 DDR5 與 DDR4 的黃金交叉，由於市場目前正處於世代交替的關鍵期，隨著 Intel 與 AMD 新平台的滲透率提升，DDR5 正式成為主流，過去因為 DDR5 太貴，消費者買不下手，但如今 DDR5 與 DDR4 的價差已縮小至 15%~20% 的甜蜜點，這將加速世代交替，而 DDR5 的技術難度較高，因此平均銷售單價（ASP）與毛利率都優於 DDR4。

第四是 NAND Flash 市場迎來轉機，過去 Flash 殺價競爭最為慘烈，但 AI 伺服器不僅需要運算，更需要極高速的資料吞吐，因此 QLC（Quad-Level Cell）企業級 SSD 正在快速取代傳統硬碟（HDD）在資料中心的地位，而 AI 訓練資料庫動輒數 PB，對於高容量、高密度的 Enterprise SSD 需求大增。

法人指出，記憶體產業的這波漲勢，由減產帶來的供需修復開始，在資金的投機熱潮下飆漲，最終將支撐於AI帶來的實質需求，因此，首選的是具備研發能力、能切入 AI 伺服器或高階電競市場的控制 IC 設計廠與高階模組廠，次選是擁有龐大低價庫存，且通路佈局全球化的通路龍頭。