台積電再創新天價衝上1,805元 市值跨越46.6兆元

台積電（2330）28日股價再創新天價衝上1,805元，上漲25元，市值跨越46.6兆元。隨著AI成長趨勢助攻，台積電身為晶圓代工製造龍頭持續在產業浪頭上。

研究機構Counterpoint Research預測，台積電將持續是先進製程和大多數設計公司的主要製造選擇，預估前10大的AI伺服器運算ASIC出貨量中，晶圓製造市占率接近99%。

台積電董座魏哲家曾說，預計2026年將是台積電另一個強勁成長的年份，並預測全年營收（以美元計）將成長近30%。人工智慧市場近期的發展動能依然非常正面。

魏哲家也說，2025年人工智慧加速成長帶來的營收已占總營收的10%以上。展望未來觀察到人工智慧模型在消費者、企業和主權人工智慧領域的應用日益廣泛。這將推動對運算能力的更高需求，從而支撐對先進製程的強勁需求。我們的客戶持續給予我們正面的展望。

此外台積電今年起加速改善AI所需製程瓶頸，其中先進封裝的CoWoS部分製程擴大委外封測廠，加上自身努力擴產，載板廠角色更吃重，業界看好，載板龍頭欣興（3037）、景碩（3189）等不僅為台積電先進封裝聯盟成員、更為AI大廠指定合作夥伴，今年營運可望更上層樓。

回顧2022年時，台積電當時在技術論壇宣布成立開放創新平台3D Fabric聯盟，推動3D半導體發展，欣興當時已和日本大廠揖斐電（Ibiden）同步入列台積電 3DFabric 聯盟的重要夥伴。

業界說，欣興、景碩本身為多家美系AI大廠指定夥伴，配合台積電先進封裝與委外封測廠合作推進生產流程，預期2026年隨先進封裝瓶頸改善有助高階載板出貨進一步放量。