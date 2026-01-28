旺宏虧損收斂衝漲停！記憶體超級循環到2027年 威剛領「這3檔」創天價

AI基礎建設熱潮推升記憶體需求，供給吃緊態勢恐比預期更久。EDA龍頭新思科技（Synopsys）執行長加齊直言，記憶體短缺與漲價可能一路延續至2027年，激勵台股記憶體族群再度滿堂紅，其中，旺宏（2337）雖仍處虧損，股價卻強勢亮燈漲停，激勵威剛（3260）、十銓（4967）、群聯（8299）同步創天價，成為盤面焦點。

加齊近日接受CNBC專訪指出，全球三大記憶體廠三星、SK海力士與美光的產能，多數已流向AI基礎設施，其他電子產品可分配的記憶體極為有限，在「沒有多餘產能」的情況下，供貨吃緊問題不僅今年難解，明年也難見明顯改善。此一說法強化市場對記憶體「漲風不止」的共識，南亞科（2408）、威剛、群聯、十銓、旺宏等台廠，被視為漲價循環的直接受惠者。

而旺宏雖尚未轉盈，但營運體質明顯改善，2025年第4季毛利率跳升至24.2%，季增10.7個百分點，營益率也由前一季負13.9%改善至負5.1%，單季稅後淨損收斂至2.94億元，每股虧0.16元，距離損益兩平僅一步之遙。全年來看，2025年營收289億元、年增約30億元，毛利率提升至17.8%，虧損幅度較2024年明顯縮小。

董事長盧志遠強調，目前客戶詢問度與訂單動能顯著升溫，部分市場甚至出現缺貨現象，反映的是真實需求回溫而非僅是報價喊漲。

法人高度看好旺宏的轉盈潛力，主因在於中系代工廠產能移轉，導致NOR Flash供應短缺，加上AI伺服器對BIOS需求大增。預期旺宏在2025年第4季合約價調漲後，2026年第1季有望再勁揚30%，下半年漲幅更具想像空間。此外，旺宏已成功打入任天堂Switch 2設計鏈，3D NAND eMMC新設備也將於第2季末到位全力生產。

記憶體模組龍頭威剛同樣表現亮眼，法人預估威剛在DRAM與NAND Flash價格齊揚下，2026年每股純益可望大幅成長。受此激勵，威剛股價持續創天價389.5元，帶動十銓、群聯隨之創高，旺宏、晶豪科（3006）、華邦電（2344）等多檔個股也同步觸及漲停，成交量、值霸占台股前段班，顯示市場資金持續進駐具備漲價題材的記憶體族群。

美系外資則在報告中點出，未來3年NAND市場的年複合成長率將從10%飆升至30%以上，特別看好華邦電在推論儲存需求的佈局。隨著AI從運算端延伸至儲存端，記憶體產業正脫離傳統景氣循環，邁入由技術革新驅動的高成長階段。