快訊

美台關稅後再簽2項聲明！鎖定關鍵供應鏈安全 國務院讚「重要夥伴」

如何確認日圓漲勢穩了？花旗教看這指標 出現後日圓能再強15%

經典賽／達比修有來了 以「特別教練」身分加入日本隊

聽新聞
0:00 / 0:00

2,000元在望 台積電飆1,805元歷史新高、市值46.8兆

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電。（路透）
台積電。（路透）

外資終止連六賣轉為買超，台積電（2330）ADR周二上漲1.7%，收338.34美元，台積電28日以1,790元開高後衝上1,800元關卡，開盤不到20分鐘一度衝達1,805元，上漲25元，寫歷史新高，市值衝達46.8兆元。

台股早盤以30,381.76點開出，上漲63.84點，指數開高走高，一度拉升至32,706.72點，上漲388.8點，再創歷史新高；台積電以1,790元開高，一度衝達1,805元，站上1,800元關卡之上，再創歷史新高，朝2,000元大關前進。

微軟推出旗下最強自研AI晶片「Maia 200」，強調比亞馬遜AWS、Google等同業的自研AI晶片更強，並將開始導入自家超級電腦等使用；據了解，Maia 200效能強大，採台積電3奈米打造，並透過台積電轉投資ASIC設計服務業者創意投片。法人看好，隨著微軟大量導入Maia 200，將為台積電、創意（3443）後市增添動能。

根據對當前業務狀況的評估，台積電法說會釋出今年第1季展望，預估首季美元營收約346~358億美元，中間值352億美元，季增約4.4%，換算新台幣為1兆933.6億元到1兆1312.8億元，持續創歷史新高；以匯率假設基礎1美元兌新台幣31.6元計算，毛利率63~65%，營益率54~56%；首季營收將再創高，毛利率與營益率也可望持續季成長。

台積電 歷史

延伸閱讀

紅包行情熱！台股滾量創高 封關前上看33,000大關

威州居民等到了！原「鴻海用地」被微軟正式接手 將蓋15座資料中心

買那斯達克指數竟漏掉台積電！09815重壓70％美股七巨頭…揭AI時代贏家邏輯

台指期終場收32,509點、上漲359點 台積電期上漲25元收1,790元

相關新聞

2,000元在望 台積電飆1,805元歷史新高、市值46.8兆

外資終止連六賣轉為買超，台積電（2330）ADR周二上漲1.7%，收338.34美元，台積電28日以1,790元開高後衝...

力成高階封裝大突破 正式切入AI晶片與光電整合應用

封測大廠力成（6239）董事長蔡篤恭昨（27）日表示，力成在扇出型面板級封裝（FOPLP）有重大突破，成功延伸至共同封裝...

力成封測漲價效益 第1季逐步顯現

力成（6239）昨（27）日證實封測漲價傳聞，強調當下產能趨緊，反映訂單能見度提升，也為價格調整創造條件，去年第4季已陸...

友達在美專利戰 報捷

面板大廠友達（2409）在美國專利戰取得重大勝利。友達昨（27）日宣布，美國德州地方法院陪審團判定友達未侵犯Phenix...

半導體通路股 最捧文曄

摩根士丹利（大摩）最新報告出具，半導體通路在AI中長期被市場低估，不過未來隨AI ASIC需求加速、潛在Fed利率調降，...

旺宏訂單動能升溫

記憶體大廠旺宏（2337）總經理盧志遠昨（27）日表示，目前感受到客戶詢問度與訂單動能升溫，部分市場甚至出現缺貨現象，顯...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。