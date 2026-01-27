中華精測自結2025年12月 EPS 2.49元
測試介面業者中華精測（6510）27日應主管機關要求，公告2025年12月自結數，單月稅後純益8,200萬元，年減35％。中華精測表示，主要受年底季節性因素及客戶調整拉貨所影響。
因應AI晶片測試需求快速成長，公司已啟動擴充產能與募資計畫以支應訂單成長，在基本面升溫下，激勵近期股價強勢，從去年11月下旬的盤中低點1,495元，一路上升到斤日盤中高點3,320元，波段漲幅達122%，終場收在3,280元，上漲60元、漲幅1.86%。
法人指出，精測在GPU與TPU測試板市占提升，市場對其營運彈性與接單能力高度關注，且為擴大產能，精測規劃在桃園平鎮重啟第三廠建廠計畫，全力滿足客戶需求。
業界認為，AI晶片轉向先進製程、CoWoS與Chiplet封裝架構，測試時間延長且針腳數增加，測試介面產品價格與技術門檻提升，精測已掌握高階測試板製程穩定度與交期優勢，並獲得GPU、TPU等高附加價值專案訂單，產品結構中TPU相關比重顯著上升。
