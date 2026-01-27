半導體通路股 最捧文曄

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導

摩根士丹利（大摩）最新報告出具，半導體通路在AI中長期被市場低估，不過未來隨AI ASIC需求加速、潛在Fed利率調降，產業迎來轉機。因此首次將台廠通路龍頭文曄（3036）納入觀察，給予「優於大盤」，目標價198元。

大摩指出，在半導體產業內通路商常被視為低附加價值環節，主因其不負責晶片設計或製造。過去兩年，由於多數GPU採直銷模式，半導體通路商市場成長落後整體產業成長。不過展望未來，預期半導體通路商將迎來加速成長。

大摩預計，半導體通路商未來將受惠：一、AI ASIC成長將擴大通路商的可服務市場規模；二、更複雜的供應鏈將增加對通路商需求；三、整體營運資金上升，帶動融資需求增加；四、Fed潛在降息對高槓桿通路業有利。

