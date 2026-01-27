合勤控（3704）昨（27）日宣布，因應全球日益複雜的網路攻擊威脅，並強化國家級資安防禦網，與國家資通安全研究院（資安院）簽署「資通安全合作備忘錄」（MOU），啟動雙向情資聯防，共築產品供應鏈資安韌性。

合勤控強調，此次合作象徵台灣資安防禦策略，已由傳統的「事後調查」，邁向「主動預警」與「源頭強化」的全新里程碑。

合勤控董事長朱順一表示，資安是智慧國家的基石，也是合勤對全球客戶的承諾。繼先前與法務部調查局建立聯防機制後，進一步與國家資通安全研究院結盟。透過資安院提供的技術性情資，更精準地強化產品設計與防護能力，為全球客戶及台灣關鍵基礎設施，提供更安全的網路環境。

合勤控指出，雙方合作核心亮點在於具體落實「產品供應鏈安全」。若資安院在執行事件調查或威脅分析時，發現合勤投控旗下產品（設備、軟體或元件）遭惡意利用或涉及資安事件，將立即啟動通報機制。