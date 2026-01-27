致伸強化音訊感測戰力

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

致伸（4915）昨（27）日宣布，斥資650萬美元（約新台幣2.06億元）策略投資指向性微機電（MEMS）麥克風技術領導公司Soundskrit。致伸表示，透過此次投資，雙方將深化技術合作，進一步強化集團在AI多感融合（AISF, AI Sensor Fusion）技術藍圖中的音訊感測能力，加速邊緣AI創新落地。

致伸表示，此次投資Soundskrit預計持股不超過19.5%。致伸昨天股價收79.5元，上漲0.3元。

致伸指出，AI多感融合技術透過多元感測器與裝置端AI的整合，讓裝置能在邊緣端即時理解環境與使用情境，提供更即時、更具情境感知的智慧體驗。隨著AI裝置朝向小型化與即時運算發展，產品愈來愈依賴在端側快速做出判斷與反應，高品質的音訊感測也成為確保裝置在日常環境中穩定運作的關鍵基礎。

致伸董事長潘永中表示，將Soundskrit納入集團技術生態系後，將有助強化致伸長期在AISF平台策略的完整性，不僅提升集團核心感測能力布局，也進一步推動更多應用領域的邊緣AI體驗創新與落地。

致伸表示，Soundskrit開發的指向性MEMS麥克風技術，能在真實環境中提升人聲收音品質、降低背景雜訊干擾，同時支援更有效率的端側運算處理。該技術可強化智慧會議等音視訊應用的互動體驗，例如更精準的說話者辨識與收音表現，並成為AISF解決方案可擴展至多元應用領域的重要核心元件之一。

AI 致伸

