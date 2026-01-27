隴華攜法商 搶進無人機

衛星營運商隴華（2424）跨足無人機領域報捷，與法國重型無人機系統I-SEE集團簽署意向書，雙方建立戰略夥伴關係，在台灣合資成立子公司，台灣將成I-SEE集團在亞洲的研發製造樞紐，兩家公司並將攜手搶進國際市場。

隴華並將斥資上限100萬歐元（約新台幣3,627.6萬元），直接投資I-SEE集團，預計取得5%股權；另將與I-SEE合資設立子公司。

隴華總經理王雅萱表示，隴華與I-SEE集團將在台灣成立一家子公司，鎖定先進無人機平台和Meta-天線技術的聯合設計、聯合驗證和大規模批量生產，將台灣定位為其在亞洲的研發與製造業務的主要樞紐，台灣產業鏈也可望藉此打入歐洲無人機產業。

目前子公司資本額未正式拍板，惟隴華將持股過半，雙方共同研發，共同持有研發成果，由I-SEE集團負責法國及歐洲市場，隴華則開拓東南亞、印度及非洲等新興市場。

王雅萱表示，透過結合I-SEE集團在航空設計方面20年的經驗，以及UI在先進天線技術方面25年的專業知識，目標加速台灣無人機產業技術成熟度，並顯著提升其全球競爭力和知名度。

隴華強調，雙方合作主要聚焦透過在台灣尋找替代零件和材料優化工業性能，藉此縮短生產周期並建立完整的本地供應鏈；開發整合超微型天線的先進應用系統，實現基於人工智慧的自主飛行和導航能力。I-SEE集團將於4月在法國南部進行系統級試活動。同時，該集團已啟動新研發和生產設施的建設，這將促進與台灣工業生態系統的長期合作。