記憶體大廠旺宏（2337）總經理盧志遠昨（27）日表示，目前感受到客戶詢問度與訂單動能升溫，部分市場甚至出現缺貨現象，顯示市況改善不僅反映在報價面，而是真實需求逐步回溫，對旺宏有利。

旺宏基本面陸續反映記憶體熱況，去年第4季毛利率跳升至24.2%，較前一季大增10.7個百分點，年增11.1個百分點；營益率則由前一季負13.9%大幅改善至負5.1%，收斂8.8個百分點，年比回升24.5個百分點。

旺宏去年第4季稅後淨損2.94億元，較前一季收斂66%，亦較2024年同期虧損15.51億元大幅縮小81%，每股淨損0.16元。累計2025年毛利率17.8%，稅後淨損33.05億元，較2024年收斂，每股淨損1.77元。旺宏去年第4季離轉虧為盈僅臨門一腳，法人看好，隨著市況持續熱絡、報價揚升效應帶動，旺宏可望重返獲利。

盧志遠強調，本波記憶體景氣不同於過往單純庫存循環，AI應用正改變記憶體需求結構，但旺宏不會因短期市況轉強而貿然擴產。

他並透露，旺宏已打入任天堂Switch 2設計鏈，並持續深耕遊戲機、工控、航太等利基市場。

由於eMMC市場供不應求，加上三星停止供應MLC NAND晶片導致缺貨，旺宏MLC NAND技術包括A1 99nm 2D、48層3D、96層3D接近就緒；eMMC屬中等密度市場、為重要商機。

至於eMMC容量規劃，包括3D NAND做8GB、16GB、32GB；2D NAND做4GB、8GB；覆蓋4GB至32GB；16GB已量產、32GB小量量產，第2季末新設備到位後全力開產。

產能與資本支出方面，盧志遠說明，8吋、12吋與擴充計畫中，8吋廠去年曾降載，現已全面拉升至近滿載運作，12吋廠當前月產能約2萬片，NOR Flash與NAND Flash約各半。