友達在美專利戰 報捷

面板大廠友達（2409）在美國專利戰取得重大勝利。友達昨（27）日宣布，美國德州地方法院陪審團判定友達未侵犯Phenix Longhorn, LLC（Phenix）專利，並宣告該案其中一篇專利無效。此判決創近22年來，首家台灣公司以被告身分在該法院擊敗美企的紀錄。

Phenix是在2023年10月提起訴訟，指控友達侵犯其LCD面板製造專利，並要求損害賠償與禁制令。歷經兩年多訴訟與兩周庭審，友達最終透過積極辯護，獲陪審團判定不侵權。此判決不僅解除潛在賠償風險，更打破台廠在該轄區多以和解收場的局面，對產業專利攻防具指標意義。

友達董事長彭双浪強調，友達尊重有效的第三方智慧財產權，但堅決反對毫無根據的指控，此次陪審團裁決印證公司的法律主張，也體現友達不畏艱難、奮戰到底的態度。

彭双浪指出，此次勝訴除讓公司深感欣慰，也讓其他視友達為目標的公司明白，公司已充分準備並有能力捍衛自身權益。