力成封測漲價效益 第1季逐步顯現
力成（6239）昨（27）日證實封測漲價傳聞，強調當下產能趨緊，反映訂單能見度提升，也為價格調整創造條件，去年第4季已陸續與客戶啟動價格調整，相關效益預計本季起逐步反映。
展望後市，力成執行長謝永達表示，受惠記憶體循環周期回升與AI應用持續擴散，目前整體產能趨於吃緊，預期本季記憶體與邏輯封測業務將淡季不淡，表現優於去年同期，第2季可望延續相同態勢。
力成去年第4季毛利率回升至18.6%，季增2.5個百分點，年增0.3個百分點；稅後純益23.32億元，季增14.6%，年增21%，每股純益2.52元，攀上八季高點。去年稅後純益72.21億元，年減15%，每股純益7.48元。
謝永達指出，本季資料中心相關需求持續上修，DRAM應用動能高於原先預估，尤其AI帶動伺服器架構變化，推升高頻寬、高密度記憶體需求。
