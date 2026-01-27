聽新聞
台光電砸27億買廠辦土地

經濟日報／ 記者尹慧中嚴雅芳／台北報導

銅箔基板CCL廠商台光電（2383）昨（27）日公告，將以27.8億元購買遠東新觀音工業區的廠辦土地，主要取得目的供生產營運使用。

台光電公告，購買觀音工業區的土地面積35,981平方公尺，折合10,884.25坪，建物面積:33,669.86平方公尺，折合10,185.13坪。

台光電先前提到，對全產品線市場前景持續看好。AI伺服器、交換器、邊緣運算、5G手機、AI PC低軌衛星及記憶體模組等應用需求穩健成長，帶動HDI及高頻高速材料市場持續擴大。

台光電長期深耕HDI及高速CCL領域，已成為全球主要AI伺服器與800G交換器品牌的核心供應商。隨著新一代平台對算力及傳輸速度要求不斷提升，HDI含量持續擴增，公司高階產品滲透率持續上升。

台光電先前預告2026年將啟動新一輪擴產計畫，包括於台灣桃園、中國昆山與中山新建廠房，計畫完成後，整體產能將再提升近三成。

台光電

