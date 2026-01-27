聽新聞
0:00 / 0:00

信邦2026年營收拚新高

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
信邦董事長王紹新。聯合報系資料照
信邦董事長王紹新。聯合報系資料照

電子連接線束大廠信邦（3023）走過2025年低潮後，今年營運有望重返成長軌道。在半導體設備及歐洲大廠AI伺服器電源管理線束出貨放量下，信邦今年首季營收有望超過前季，加上無人機、人形機器人及自動化設備等連接線組將陸續導入試產，預計2026年有望挑戰2024年營收歷史高點。

營運可望回溫，帶動信邦股價連續四天上揚，短線漲幅達23.3%，昨（27）日股價一度攻上漲停板，終場收在230元，上漲20元。

展望今年，信邦指出，無人機、人形機器人及自動化設備等連接線組將陸續導入試產、半導體設備需求持續增加。另外，AI伺服器帶動液冷散熱設備需求，散熱模擬器產品即將完成，都帶動今年度營運成長，並可望超越2024年營收的歷史高點。

在半導體設備及歐洲大廠AI伺服器電源管理線束出貨放量下，法人預估，信邦今年1月及首季營收將重返成長，有望分別交出月增及季增的佳績。

信邦看好綠能產業近期逐步回穩、並有新客戶加入，今年有機會回復以往成長狀況；工業應用也會回穩。此外，汽車產業在日本市場取得不錯進展，也會成長；醫療同步成長，整體來看，五大產業展望均佳。

在人形機器人布局上，信邦表示，今年會有產品陸續貢獻，有較多成長機會，但預計人形機器人要大放異彩的時間點會落在2027年，占整體營收比重有機會達到10-15%。

信邦2025年營收313.4億元，年減5.6%，為三年新低。業績下滑，主要受到美國太陽能微逆變器客戶受高借款利率、補助調降及關稅墊高成本等不利政策的影響，綠能產業整體需求放緩，衝擊信邦營運表現。

信邦 營收

延伸閱讀

中科院攜手資策會！用台版 LLM 泰德打造國家級無人機自主生態系

機器人爭上春晚 宇樹3登台 銀河通用、魔法原子也來了

陸軍春節戰備 海馬士火箭跨區增援攻擊台海中線共軍 無人機擊破標靶

陸機器人產業進入價值戰

相關新聞

力成高階封裝大突破 正式切入AI晶片與光電整合應用

封測大廠力成（6239）董事長蔡篤恭昨（27）日表示，力成在扇出型面板級封裝（FOPLP）有重大突破，成功延伸至共同封裝...

力成封測漲價效益 第1季逐步顯現

力成（6239）昨（27）日證實封測漲價傳聞，強調當下產能趨緊，反映訂單能見度提升，也為價格調整創造條件，去年第4季已陸...

友達在美專利戰 報捷

面板大廠友達（2409）在美國專利戰取得重大勝利。友達昨（27）日宣布，美國德州地方法院陪審團判定友達未侵犯Phenix...

半導體通路股 最捧文曄

摩根士丹利（大摩）最新報告出具，半導體通路在AI中長期被市場低估，不過未來隨AI ASIC需求加速、潛在Fed利率調降，...

旺宏訂單動能升溫

記憶體大廠旺宏（2337）總經理盧志遠昨（27）日表示，目前感受到客戶詢問度與訂單動能升溫，部分市場甚至出現缺貨現象，顯...

隴華攜法商 搶進無人機

衛星營運商隴華（2424）跨足無人機領域報捷，與法國重型無人機系統I-SEE集團簽署意向書，雙方建立戰略夥伴關係，在台灣...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。