信邦2026年營收拚新高

電子連接線束大廠信邦（3023）走過2025年低潮後，今年營運有望重返成長軌道。在半導體設備及歐洲大廠AI伺服器電源管理線束出貨放量下，信邦今年首季營收有望超過前季，加上無人機、人形機器人及自動化設備等連接線組將陸續導入試產，預計2026年有望挑戰2024年營收歷史高點。

營運可望回溫，帶動信邦股價連續四天上揚，短線漲幅達23.3%，昨（27）日股價一度攻上漲停板，終場收在230元，上漲20元。

展望今年，信邦指出，無人機、人形機器人及自動化設備等連接線組將陸續導入試產、半導體設備需求持續增加。另外，AI伺服器帶動液冷散熱設備需求，散熱模擬器產品即將完成，都帶動今年度營運成長，並可望超越2024年營收的歷史高點。

在半導體設備及歐洲大廠AI伺服器電源管理線束出貨放量下，法人預估，信邦今年1月及首季營收將重返成長，有望分別交出月增及季增的佳績。

信邦看好綠能產業近期逐步回穩、並有新客戶加入，今年有機會回復以往成長狀況；工業應用也會回穩。此外，汽車產業在日本市場取得不錯進展，也會成長；醫療同步成長，整體來看，五大產業展望均佳。

在人形機器人布局上，信邦表示，今年會有產品陸續貢獻，有較多成長機會，但預計人形機器人要大放異彩的時間點會落在2027年，占整體營收比重有機會達到10-15%。

信邦2025年營收313.4億元，年減5.6%，為三年新低。業績下滑，主要受到美國太陽能微逆變器客戶受高借款利率、補助調降及關稅墊高成本等不利政策的影響，綠能產業整體需求放緩，衝擊信邦營運表現。