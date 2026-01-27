旺宏優化產品組合去年Q4毛利率升至24.2% 但單季每股仍虧0.16元

非揮發性記憶體大廠旺宏公布2025年第4季及全年財務表現，營運數據顯示，受惠產品組合優化與存貨回轉，去年第4季毛利率升至24.2%，儘管單季每股仍虧0.16元，但營業虧損明顯好轉，營運動能逐季回升。

旺宏2025年第4季合併營收達新77億元，毛利率提升至24.2%，相較2024年同期的13.1%大幅成長；營業利益率為負5.1%，也明顯優於去年同期的負29.6%，顯示本業體質持續改善。

旺宏2025年全年合併營收289億元，較2024年增加約30億元，年增動能明確。全年毛利率為17.8%，高於2024年的13.6%，公司指出，主要來自產品組合改善及平均售價（ASP）提升，反映高價值產品出貨比重提高。

在營業利益率方面，2025年全年仍為負值，但已由2024年的負15.2%改善至負12.8%。公司表示，隨著營收規模擴大、毛利結構優化，加上費用控管逐步到位，營運效率持續提升，全年年對年表現改善幅度達31個百分點。

旺宏表示，去年第4季毛利改善的另一關鍵因素，來自存貨回轉效益。公司指出，自2024年第3季起、特別是下半年開始，存貨去化進度加快，並出現正向回轉。2025年全年存貨回轉對毛利的貢獻約近5億元，相較2024年同期仍需提列約9億元，對整體毛利率形成顯著正面挹注。

受惠毛利結構改善，旺宏第四季虧損幅度明顯收斂。費用端方面，第四季營業費用為22.61億元，與前一季大致持平，但年減約11%，顯示在維持營運動能下，費用控管已有成效。

旺宏去年營運呈現「營收成長、毛利改善、虧損收斂」的正向趨勢，去年第4季已呈現單月營收逐月走高趨勢，反映市場需求比往年還還強調。隨著產品組合持續升級及存貨結構趨於健康，市場也關注公司未來能否進一步縮小虧損、加速邁向損益平衡。