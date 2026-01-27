旺宏財報／2025年虧損收斂至33.05億元 EPS -1.77元

記憶體大廠旺宏（2337）27日召開2025年第4季法說會並公布財報。受惠需求回溫、產品組合調整與存貨回轉效益挹注，旺宏第4季毛利率明顯回升，虧損同步大幅收斂，公司在法說會上也釋出「逐季改善、接近損益兩平」的營運訊號。

從單季表現來看，旺宏2025年第4季合併營收77.29億元，季減6%、年增31%；毛利率攀升至24.2%，季增10.7個百分點、年增11.1個百分點。營益率為-5.1%，較第3季改善8.8個百分點、較去年同期改善24.5個百分點；稅後淨損為2.94億元，較上季以及去年同期分別收斂66%以及81%，每股淨損0.16元。旺宏說明，第4季毛利率大幅回升，除成本結構優化外，也受到存貨回轉等因素帶動；同時公司持續控管費用，第4季營業費用22.61億元，季增幅度有限、年減11%，使虧損收斂幅度優於營收變動。

累計2025年全年，旺宏合併營收288.8億元，年增12%；惟受產品組合與ASP影響，全年毛利率17.8%，低於2024年的23.6%。旺宏2025年全年營業淨損36.98億元，營益率-12.8%，較去年同期改善2.4個百分點；全年淨損33.05億元，較去年同期收斂約9,300萬元，每股淨損1.77元。

展望後市，旺宏在法說會上指出，第4季是全年虧損最少的一季，隨著需求延續與營運效率提升，將持續推動毛利率與獲利結構改善，並期盼2026年營運表現再上層樓。